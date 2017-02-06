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18:23 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде Белов лично встретится с Хабенским, чтобы решить проблему с детской студией

В конце октября 2016 года появилась информация, что финансирование студии Хабенского в Нижнем Новгороде прекращено.

Источник: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава городской администрации Сергей Белов поручил департаменту культуры подготовить встречу с Константином Хабенским. Он приедет в Нижний Новгород в начале марта, чтобы провести фестиваль детских творческих студий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«В прошлом году у нас состоялся телефонный разговор. Константин Юрьевич выражал желание лично приехать и принять участие в обсуждении вопроса будущего развития детской студии в Нижнем Новгороде. Если в переговорах с представителями актера возникла по каким-то причинам пауза, считаю, что личная встреча поможет быстрее прийти к обоюдному согласию и пониманию», — отметил Белов.

6 февраля сити-менеджер дал поручение организовать встречу с Хабенским, чтобы обсудить дальнейшие варианты сотрудничества со школой творческого развития «Открытие».

По словам начальника отдела экономики, финансирования и бухгалтерского учета департамента культуры Владимира Кучерова, задолженностей по зарплате перед педагогами студии нет. «Все взятые на себя в 2016 году обязательства администрация города выполнила. На данный момент никто из педагогов студии не состоит в трудовых отношениях с муниципалитетом», — отметил он.

В конце октября появилась информация, что финансирование студии Хабенского в Нижнем Новгороде прекращено. Родителям воспитанников школы предложили самостоятельно оплачивать обучение.

С 3 по 5 марта в Нижнем Новгороде пройдет первый открытый фестиваль спектаклей, созданных студиями Константина Хабенского в семи городах России. В рамках его нижегородцы покажут спектакль ногами.

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