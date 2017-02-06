Парасюк: На блокпосту был инцидент, но я никого не бил

Напомним, полиция открыла уголовное производство по факту избиения народным депутатом Верховной Рады Владимиром Парасюком полицейского на месте ж/д блокады оккупированных территорий в Бахмуте Донецкой области.

Сотрудник Бахмутского отдела полиции обратился в местную больницу с ушибом грудной клетки и был госпитализирован.

Владимир Парасюк считает, что заявление об избиении им полицейского на месте ж/д блокады в Бахмуте было сделано для того, чтобы дискредитировать блокаду:

«Это определенные провокации, чтобы дискредитировать блокаду. Сейчас едет 3 автобуса непонятных людей, их сопровождает полиция к блокаде. Я думаю, вечером будет какое-то противостояние на одном из блокадных постов», — заявил нардеп.

«Я никого не бил. Был определенный инцидент на блокпосту, но никто никого не бил. Мы выехали на место происшествия, потому что один из сотрудников Бахмутского отдела полиции задержал ветеранов войны, активистов, волонтеров, которые ехали домой. Мы приехали разобраться. Никаких оснований их задерживать не было. Они начали обзванивать следственные группы, выдумывать какие-то постановления антитеррористического центра», — прокомментировал Владимир Парасюк.

По словам нардепа, между сторонами произошла словесная перепалка, но не более: