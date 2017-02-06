Парасюк: На блокпосту был инцидент, но я никого не бил

Напомним, полиция открыла уголовное производство по факту избиения народным депутатом Верховной Рады Владимиром Парасюком полицейского на месте ж/д блокады оккупированных территорий в Бахмуте Донецкой области.
Сотрудник Бахмутского отдела полиции обратился в местную больницу с ушибом грудной клетки и был госпитализирован.
Владимир Парасюк считает, что заявление об избиении им полицейского на месте ж/д блокады в Бахмуте было сделано для того, чтобы дискредитировать блокаду:
«Это определенные провокации, чтобы дискредитировать блокаду. Сейчас едет 3 автобуса непонятных людей, их сопровождает полиция к блокаде. Я думаю, вечером будет какое-то противостояние на одном из блокадных постов», — заявил нардеп.
«Я никого не бил. Был определенный инцидент на блокпосту, но никто никого не бил. Мы выехали на место происшествия, потому что один из сотрудников Бахмутского отдела полиции задержал ветеранов войны, активистов, волонтеров, которые ехали домой. Мы приехали разобраться. Никаких оснований их задерживать не было. Они начали обзванивать следственные группы, выдумывать какие-то постановления антитеррористического центра», — прокомментировал Владимир Парасюк.
По словам нардепа, между сторонами произошла словесная перепалка, но не более:
Произошла определенная словесная перепалка, но никто никого не бил и не наносил телесных повреждений. Я был в больнице, где якобы лечится этот полицейский, никто там не ложился в стационар, с полицейским все хорошо.
«Я сейчас нахожусь в Киеве. Хочу выступить в ВР, донести масштабы коррупции, масштабы злоупотреблений и достучаться до их сознания», — отметил Владимир Парасюк.
25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск — Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса, было заблокировано движение 12 поездов с общим количеством 700 вагонов.
26 января ветераны АТО заблокировали узловую станцию «Светланово» в Луганской области. 30 января на участке ж/д путей в «серой зоне» вырезали участок рельс, при этом участники блокады заявили, что не причастны к этому.
2 февраля участники железнодорожной блокады оккупированных территорий перекрыли переезд вблизи Бахмута Донецкой области, который ведет в оккупированную Горловку.
Сведения по факту блокады внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 279 УК (блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта).