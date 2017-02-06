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17:12 (мск), источник: Tengrinews

«Должны максимально сдержать толпу». После терактов полицейских учат навыкам спецназа

После терактов в Актобе и Алматы МВД решило подготовить полицейскую службу к новым реалиям, добавив в общую практику элементы спецназа, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

За последние 23 года при исполнении служебных обязанностей погибло 764 сотрудника правоохранительных органов, ранение получили 2 186 человек. 115 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии награждены государственными наградами посмертно.

Сегодня, чтобы предотвратить новые жертвы, полицейские начали проходить обязательную спецподготовку с элементами спецназа. На базе Целиноградского РОВД в селе Акмол открылся Центр специальной подготовки МВД, где для подразделений специальной подготовки ДВД областей и городов будут проводиться казарменные сборы с недельными курсами повышения квалификации.

«Все как в армии, — рассказывает генерал-майор Аскар Оспанов, гордо показывая спальни курсантов казарменного типа. — Подъем в 6 утра, отбой в 21:00. Идет обучение и с щитами, дубинками, как правильно защитить гражданских, как сдерживать толпу. Табельное оружие, которое они с собой привезли, постоянно находится с ними — так полицейский привыкает постоянно быть во внимании».

«На заднюю ногу упор, чтобы толпа вас не смогла снести. И чтобы максимально сдержать толпу, нужен упор головой в щит», — учит инструктор на практических занятиях.

В центре пояснили — Департамент спецподготовки создан после известных актюбинских и алматинских событий. По установке министра стоит задача повышения боеспособности личного состава.

«Мы рекомендуем в первую очередь обучить дорожно-патрульную полицию. Анализ показывает, что они первыми прибывают на место происшествия. Но вообще надо максимально охватывать всех сотрудников», — поясняет Оспанов.

На занятиях периодически гремят выстрелы, по словам тренеров, такое происходит несколько раз в течение дня, чтобы полицейские привыкали к звукам, к внезапным шумам, учились правильно реагировать и не терять самоконтроля. Но нервы порой все-таки сдают. На видео показан фрагмент захвата помещения со скрытой угрозой. Один из бойцов слишком вжился в роль, тренер просит его быть спокойнее, не забывать, что «противника» на учениях играет такой же практикант.

«Это учебный процесс», — напоминает тренер, хлопая бойца по плечу. Полицейские здесь не только учатся привыкать к звукам выстрелов, но и стрелять по мишеням. Усложненные задачи и здесь испытывают не столько физическое состояние бойцов, сколько психологическую устойчивость.

«Здесь огневая подготовка проводится, личный состав будет стрелять в бронежилетах, будет стрелять после физических и психологических нагрузок. Сначала сто метров челночного бега, затем будут задаваться ему вопросы, в качестве психологического давления, потом будет отжиматься от пола, потом кружиться вокруг своей оси и после этого стреляют на скорость. За 10 секунд должно произойти 4 выстрела по установленным целям», — поясняет журналистам генерал-майор Оспанов.

Несмотря на серьезность обстановки, «психологическое давление» на первый взгляд кажется не таким сильным. Бойца спрашивают о дате принятия Конституции или полном имени Президента. Но по бойцам видно, что им не до шуток.

«Сейчас проходят подготовку действующие сотрудники из числа наиболее подготовленных. У них у всех есть базовая подготовка. Мы их сейчас обучим, эти люди будут преподавать в областях. До конца года пройдут обучение тысячу сотрудников до конца года, — отметил Оспанов.

Но все же главным уроком является жизнеутверждающее «не навреди». На тренировке рукопашного боя сотрудников правоохранительных органов обучают как наиболее быстро, эффективно и безопасно обезвредить нападающего, будь у него в руке нож, палка или пистолет.

«Пока полицейскому не будет угрожать реальная опасность, он не имеет права доставать оружие. Также в приемах рукопашного боя важно не только обезопасить себя, но и не повредить противника без крайней нужды. Если каждый полицейский будет знать приемы рукопашного боя, как правильно досматривать автомашину, задерживать правонарушителя, знать порядок применения оружия, я думаю, что на каждой улице, в каждом городе, каждый сотрудник полиции будет достоен (своего звания — прим.автора)», — рассказывает тренер на татами.

Спецподготовка длится неделю, за это время сотрудники полиции изучают разные виды оружия, разновидности пуль, газовых и звуковых гранат, повышают профессиональные навыки, делятся опытом и историями задержания преступников. А дальше обучать коллег в регионах или в поле, по признанию самих курсантов, с большей смелостью, чем раньше.

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