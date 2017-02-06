ГП РФ отказала Киеву в задержании Януковича

В середине января Генеральная прокуратура России заявляла, что не получала от компетентных органов Украины запросов о выдаче ряда украинских политических деятелей и экс-президента страны Виктора Януковича, а при поступлении таких запросов они будут рассматриваться в соответствии с международными договорами и законодательством, отмечали в ведомстве.

«Информирую, что в 2015—2016 годах из Генеральной прокуратуры Украины в связи с проведением досудебных расследований по ряду уголовных производств поступали ходатайства о временном задержании и взятии под стражу Януковича В. Ф. до получения запросов о его выдаче. По результатам рассмотрения указанные ходатайства были оставлены без удовлетворения по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 3 Европейской конвенции о выдаче от 13.12.1957, о чем украинская сторона проинформирована», — заявил Куренной.

Согласно указанной статье конвенции, выдача не осуществляется, если «преступление, в отношении которого она запрашивается, рассматривается запрашиваемой стороной в качестве политического преступления или в качестве преступления, связанного с политическим преступлением». То же правило, согласно Конвенции, применяется и в том случае, если запрашиваемая сторона имеет существенные основания полагать, что просьба о выдаче в связи с обычным уголовным преступлением была сделана с целью судебного преследования или наказания лица в связи с его расой, религией, национальностью или политическими убеждениями, или что положению этого лица может быть нанесен ущерб по любой из этих причин.

Куренной уточнил, что российское надзорное ведомство отказало Киеву в удовлетворении ходатайств в 2015—2016 годах.