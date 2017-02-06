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18:07 (мск), источник: Интерфакс

ФСБ пообещала не вводить пограничный контроль на границе с Белоруссией

Установка погранзоны должна помочь в борьбе незаконной миграцией и наркотрафиком, заявили в ведомстве.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU — ФСБ России разъяснила цели и задачи установления погранзоны на российско-белорусском участке госграницы и сообщила, что пограничного контроля на нем не будет. Об этом говорится в поступившем в «Интерфакс» в понедельник официальном сообщении ЦОС ФСБ.

В нем подчеркивается, что установление пограничной зоны «направлена на решение задач по выявлению и пресечению транзитной незаконной миграции, наркотрафика и незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей».

Как уточняется, установление пограничной зоны не предусматривает пограничного контроля лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных, открытия и функционирования пунктов пропуска (мест пересечения) через государственную границу Российской Федерации, заявляет ЦОС ФСБ.

Что изменится

В сообщении отмечается, что подписанные директором ФСБ приказы об установлении пограничной зоны на российско-белорусском участке государственной границы от 29 декабря о пределах пограничной зоны на территории Смоленской, Псковской и Брянской областей «не противоречат нормам международных договоров Российской Федерации с республикой Беларусь и не накладывают ограничений на свободу пересечения государственной границы РФ гражданами обоих государств».

В сообщении ЦОС ФСБ России подчеркивается, что «порядок пребывания в пограничной зоне граждан РФ и Республики Беларусь и производства ими работ определен правилами пограничного режима, установленными приказом ФСБ России от 15 октября 2012 года и равно действует как в отношении иностранных граждан, так и граждан Российской Федерации».

В соответствии с приказами главы ФСБ региональные управления в Смоленской, Псковской, Брянской области должны будут установить места и время для въезда и прохода лиц, а также транспортных средств в пограничную зону, организовать установку предупреждающих знаков.

Ранее пограничных зон на границах субъектов РФ с Белоруссией не было. Пограничный контроль на российско-белорусской границе был отменен в 1995 году с подписанием договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Беларусь.

Вероятные причины

По мнению экспертов, решение ФСБ о пограничной зоне принято, в том числе, в связи подписанным Александром Лукашенко в январе этого года указом о безвизовом режиме для граждан 80 государств. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства.

3 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции подверг критике российское решение об установлении погранзоны и пообещал «адекватный ответ».

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