Мэрия разработает стратегию развития Воронежа до 2035 года
Мэр Александр Гусев предложил привлечь к формированию стратегии в качестве основного партнера Воронежский госуниверситет.
Мэр Александр Гусев предложил привлечь к формированию стратегии в качестве основного партнера Воронежский госуниверситет.
Мэрия разработает стратегию развития города до 2035 года уже в 2017 году, рассказал руководитель управления стратегического планирования и программ развития горадминистрации Андрей Жаглин на планерке в мэрии в понедельник, 6 февраля. Утвердить документ городские власти намерены до 31 декабря 2018 года.
К разработке долгосрочной стратегии развития Воронежа привлекут ученых, общественников и представителей
Мэр Александр Гусев предложил привлечь к формированию стратегии в качестве основного партнера Воронежский госуниверситет и в ближайшее время провести переговоры с ректором вуза Дмитрием Ендовицким. Документ должен быть увязан с региональной «Стратегией-2035», подчеркнул Гусев.
К разработке «Стратегии-2035» уже приступили в облправительстве. Новая региональная стратегия должна отразить механизмы решения основных проблем