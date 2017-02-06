Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Горькая правда о гомеопатии
Яна Поплавская стала участницей реалити-шоу «Рублево-Бирюлево»
В России изменятся правила изъятия детей из семьи
Нюша впервые рассказала о своем женихе
Ученые РАН объявили о лженаучности гомеопатииКомиссия советует Минздраву изъять все гомеопатические лекарства из государственных клиник
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
18 человек погибли в пожаре в массажном салоне (видео)
Найдено тело девушки, пропавшей после ссоры
РФ выставила один корабль против армады НАТО в Черном море - СМИ
«Помирит с США»: СМИ о «путинском Распутине»
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Дима Билан поделился семейным снимком
«Мы крайне обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои на Донбассе
СМИ: Варшава грозит Киеву разрывом отношений
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
8Испанские демоны пробуждают весну
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
17:34 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Мэрия разработает стратегию развития Воронежа до 2035 года

Мэр Александр Гусев предложил привлечь к формированию стратегии в качестве основного партнера Воронежский госуниверситет.

Мэрия разработает стратегию развития города до 2035 года уже в 2017 году, рассказал руководитель управления стратегического планирования и программ развития горадминистрации Андрей Жаглин на планерке в мэрии в понедельник, 6 февраля. Утвердить документ городские власти намерены до 31 декабря 2018 года.

К разработке долгосрочной стратегии развития Воронежа привлекут ученых, общественников и представителей бизнес-сообщества, пояснил Андрей Жаглин.

Мэр Александр Гусев предложил привлечь к формированию стратегии в качестве основного партнера Воронежский госуниверситет и в ближайшее время провести переговоры с ректором вуза Дмитрием Ендовицким. Документ должен быть увязан с региональной «Стратегией-2035», подчеркнул Гусев.

К разработке «Стратегии-2035» уже приступили в облправительстве. Новая региональная стратегия должна отразить механизмы решения основных проблем социально-экономического развития региона и районов области. В «Стратегии-2035» учтут направления развития России, которые определил Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам в июле 2016 года. Среди 11 направлений — поддержка малого бизнеса, ипотека, качественные дороги, реформа надзорной деятельности, создание комфортной городской среды.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Воронежские эксперты: «Денег на еду не хватает – экономят на сигаретах»
Столичный чиновник Максим Решетников возглавит Пермский край
Разработан новый антитабачный законопроект
Средний размер пенсии в России превысил 14 тысяч рублей
В России вынесли первый приговор по статье о недоносительстве
СМИ: Большинство истребителей ВМС США не могут летать
65 лет на троне: жизнь и правление Елизаветы II
Mail.Ru запустил сервис поиска попутчиков
Спорт
Плюс Камерун — определились все участники Кубка конфедераций Сборная Камеруна стала последним участником футбольного Кубка конфедераций, который в июне и июле 2017 года пройдет в России
Авто
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео То, что Mercedes-Benz готовит новый внедорожник под брендом Maybach, было известно уже давно
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Виноваты звезды: 10 молодых актрис, которым не везет в карьере Казалось бы, все при них: и внешность, и талант. Однако что-то пошло не так, и их карьера никак не желает идти в гору. «Кино Mail.Ru» исправляет несправедливость и рассказывает о достойных, но неудачливых актрисах
Недвижимость
Все россияне получили право на бесплатную землю
Цена на новостройки Петербурга вырастет в 2017 году
В Петербурге появилось 45 новых улиц
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Леди
Звезды, которые умеют расставаться с молодостью красиво (фото) Попросили хирургов прокомментировать внешность звезд, которые утверждают, что выбрали естественное старение.
Дети
Минздрав хочет внести важные изменения в национальные прививочные календари В ведомстве планируют расширить перечень лиц группы риска, включив туда недоношенных, маловесных, а также детей, страдающих онкологическими заболеваниями.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь