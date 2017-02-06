Мэрия разработает стратегию развития Воронежа до 2035 года

Мэрия разработает стратегию развития города до 2035 года уже в 2017 году, рассказал руководитель управления стратегического планирования и программ развития горадминистрации Андрей Жаглин на планерке в мэрии в понедельник, 6 февраля. Утвердить документ городские власти намерены до 31 декабря 2018 года.

К разработке долгосрочной стратегии развития Воронежа привлекут ученых, общественников и представителей бизнес-сообщества, пояснил Андрей Жаглин.

Мэр Александр Гусев предложил привлечь к формированию стратегии в качестве основного партнера Воронежский госуниверситет и в ближайшее время провести переговоры с ректором вуза Дмитрием Ендовицким. Документ должен быть увязан с региональной «Стратегией-2035», подчеркнул Гусев.