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17:46 (мск), источник: Новый Калининград

Цуканов призвал поддержать Алиханова в качестве губернатора

Полпред президента в СЗФО Николай Цуканов выступил в поддержку врио губернатора Антона Алиханова на выборах главы региона. Об этом Цуканов заявил в ходе визита в Советск в понедельник, передаёт корреспондент «Нового Калининграда.Ru».

Источник: Новый Калининград

«Вот стоит Антон Андреевич, губернатор. Я надеюсь, что жители Калининградской области поддержат его, у него есть чёткое понимание, как должен развиваться и Советск, и другие города», — заявил Цуканов.

Напомним, выборы губернатора Калининградской области состоятся 10 сентября 2017 года. Антон Алиханов уже заявлял о своём намерении в них участвовать, однако отметил, что не считает необходимым проведение открытых партийных праймериз.

С 6 октября 2016 года Антон Алиханов возглавляет регион в качестве временно исполняющего обязанности губернатора. Николай Цуканов внезапно ушёл в отставку 28 июля 2016 года, в течение двух с небольшим месяцев регион возглавлял нынешний замглавы ФСБ Евгений Зиничев.

Комментарии
1
Алекс
Алиханов и только Алиханов должен стать нашим губернатором . Весь наш двор только о нем и говорит...Очень надеемся , что он себя не пиарит.
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