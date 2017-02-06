Цуканов призвал поддержать Алиханова в качестве губернатора

«Вот стоит Антон Андреевич, губернатор. Я надеюсь, что жители Калининградской области поддержат его, у него есть чёткое понимание, как должен развиваться и Советск, и другие города», — заявил Цуканов.

Напомним, выборы губернатора Калининградской области состоятся 10 сентября 2017 года. Антон Алиханов уже заявлял о своём намерении в них участвовать, однако отметил, что не считает необходимым проведение открытых партийных праймериз.

С 6 октября 2016 года Антон Алиханов возглавляет регион в качестве временно исполняющего обязанности губернатора. Николай Цуканов внезапно ушёл в отставку 28 июля 2016 года, в течение двух с небольшим месяцев регион возглавлял нынешний замглавы ФСБ Евгений Зиничев.