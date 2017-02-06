Аким Костанайской области раскритиковал мытье заборов в мороз

Об этом резонансном случае глава региона вспомнил на встрече с населением.

В какой-то момент речь зашла о приобретении дорожными предприятиями новой современной техники для уборки улиц города, в этот момент руководитель и вспомнил резонанс, который был вызван информацией о «необычном» способе приведения в порядок улиц Костаная.

«Для людей, которые занимаются уборкой города надо создавать хорошие условия, особенно для женщин! А получается, что они в минус 25 градусов моют заборы в ручную?! что они в минус 25 градусов моют заборы в ручную?! Чем больше будет техники, тем мы сможешь лучше убирать город. Костанай будет чище, уютнее и комфортнее. А ориентир для нас — Астана. Как там убираются и какая там техника — внимательно посмотрите», — дал задание аким области чиновникам Костаная.

Инцидент произошел в начале января. Как заявили в пресс-службе акима Костаная, «ТОО «Таза-Жол АТ» мыло забор около дороги по своей инициативе.