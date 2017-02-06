Аким Костанайской области раскритиковал мытье заборов в мороз
Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов раскритиковал мытье заборов в мороз, пишет газета «Костанайские новости».
Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов раскритиковал мытье заборов в мороз, пишет газета «Костанайские новости».
Об этом резонансном случае глава региона вспомнил на встрече с населением.
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«Для людей, которые занимаются уборкой города надо создавать хорошие условия, особенно для женщин! А получается, что они в минус 25 градусов моют заборы в ручную?! что они в минус 25 градусов моют заборы в ручную?! Чем больше будет техники, тем мы сможешь лучше убирать город. Костанай будет чище, уютнее и комфортнее. А ориентир для нас — Астана. Как там убираются и какая там техника — внимательно посмотрите», — дал задание аким области чиновникам Костаная.
Инцидент произошел в начале января. Как заявили в
«Так решили руководители и рабочие предприятия. Работы были направлены на поддержание в городе чистоты и порядка. Они проводились в рамках комплексных мероприятий по очищению города. Работы направлены на благо областного центра», — сказали в