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21:17 (мск), источник: Sputnik.by

Москва: безвизовый режим для 80 стран в РБ создаст эпидемриски в РФ

МИНСК, 6 фев — Sputnik. Новый безвизовый порядок въезда в Беларусь для граждан 80 государств создает эпидемиологические риски для России, это требует «определенных решений», заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Источник: Sputnik.by

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым устанавливается безвизовый порядок въезда на срок не более пяти суток через пункт пропуска Национальный аэропорт Минск для граждан 80 государств.

«Решение Минска открыть для граждан 80 стран безвизовый въезд с рисками попадания этих людей в РФ — это дополнительные эпидемиологические риски для страны. Мы это совершенно четко понимаем, это тоже требует определенных решений», — заявила Попова в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ.

Указ президента Беларуси распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также США, Бразилию, Индонезию, Японию и другие государства. В Москве отмечают, что решение белорусских властей затрагивает и интересы России, поскольку в рамках Союзного государства существует режим свободного передвижения, и иностранцы, прибывшие без виз в Беларусь, могут нелегально проникнуть на территорию РФ.

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