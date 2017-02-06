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20:47 (мск), источник: БЕЛТА

Проект договора о пенсионном обеспечении в ЕАЭС в ближайшее время внесут на рассмотрение Совета ЕЭК

6 февраля, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Проект договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет внесен на рассмотрение Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в ближайшее время. Такое решение принято по итогам совещания в сфере пенсионного обеспечения государств — членов ЕАЭС под председательством директора департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК Паизы Суюмбаевой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

Источник: БЕЛТА

Рассматривались проекты двух документов — договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов ЕАЭС и порядка взаимодействия между уполномоченными, компетентными органами и ЕЭК в сфере пенсионного обеспечения.

«Дискуссия на площадке ЕЭК позволила снять часть разногласий, — отметили в пресс-службе. — В частности, был урегулирован вопрос расчета фиксированной выплаты к страховой пенсии. Российская сторона выступила с инициативой включить это положение в проект договора. Для исчисления размера фиксированной выплаты к страховой пенсии в России этот показатель предлагалось рассчитывать пропорционально, как разницу между фактическим стажем работы трудящихся государств — членов в России и СССР и требуемым страховым стажем. При этом в проекте договора предусмотрено, что каждое государство-член рассчитывает размер пенсии исходя из пенсионных прав, приобретенных в соответствии с его законодательством, а также с учетом договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов ЕАЭС».

ЕЭК удалось убедить стороны не включать данное положение в документ и регулировать этот вопрос в рамках национального законодательства стран союза.

«Принятие решения по одному из важных аспектов — расчету фиксированной выплаты к страховой пенсии в России — поможет ускорить одобрение этого документа, — заявила директор департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК Паиза Суюмбаева. — Нам остается урегулировать только один вопрос — определить величину индивидуального пенсионного коэффициента за стаж работы, приобретенный трудящимися государств-членов. Речь идет о формировании права на пенсию в России. Мы ожидаем, что и по этому аспекту в ближайшее время будет найден компромисс. ЕЭК поступательно движется в этом направлении. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что разработка проекта договора находится на завершающей стадии».

Основной целью договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов ЕАЭС является формирование пенсионных прав трудовых мигрантов на тех же условиях и в том же порядке, что и для граждан государства трудоустройства — вне зависимости от мест предыдущей работы и проживания, решение вопросов о назначении и экспорту пенсий трудящихся, а также развитие сотрудничества в сфере пенсионного обеспечения между странами ЕАЭС. В настоящий момент пенсионные права трудящихся государств — членов ЕАЭС, законно находящихся и работающих в других странах союза, обеспечиваются не в полном объеме.

«После вступления договора в силу граждане государств — членов ЕАЭС получат право формировать, сохранять и реализовывать пенсионные права, приобретенные ими в рамках трудовой деятельности в странах союза, — подчеркнули в ЕЭК. — Предполагается, что договор решит вопрос по экспорту пенсий и учету стажа работы в другом государстве-члене. Реализация социального и пенсионного обеспечения трудящихся является важным социальным вопросом. Принятие договора о пенсионном обеспечении способствует повышению уровня социальной защищенности граждан стран союза, устойчивому развитию государств-членов и в целом углублению интеграции в ЕАЭС».

В обсуждении участвовали представители министерств экономики, труда, здравоохранения, социального и пенсионных фондов государств-членов, ЕЭК, а также независимые эксперты из Международного альянса «Трудовая миграция», Международной ассоциации пенсионных и социальных фондов и Всеобщей конфедерации профсоюзов.

В случае одобрения проекта договора Советом ЕЭК документ будет направлен в страны ЕАЭС для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания.

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