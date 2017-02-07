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09:07 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронежской области 187 чиновников накажут за то, что они игнорировали обращения граждан

В Воронежской области 187 чиновников разного уровня будут наказаны за то, что игнорировали обращения граждан. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Нарушение в работе должностных лиц правоохранители нашли в ходе проверок в течение 2016 года. В более чем десяти районах области руководители управляющих компаний и главы сельских поселений не отвечали во время и попросту игнорировали обращения людей.

К примеру, в Борисоглебске руководство ООО «Жилищно-эксплуатационная компания» не считало нужным отвечать горожанам на вопросы о предоставлении услуг ЖКХ. «Грешили» этим и управляющие компании в областном центре. За подобную халатность в Воронеже уже привлекли к ответственности директоров ОАО «УК Коминтерновского района» и ОАО «УК Левобережного района» и ещё несколько чиновников.

— В адрес ответственных должностных лиц внесено 186 представлений об устранении нарушений закона, к дисциплинарной ответственности привлечено 187 чиновников различного уровня, — рассказывают правоохранители.

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