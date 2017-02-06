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6 февраля, источник: АиФ Екатеринбург

Евгений Ройзман назвал условия провала транспортной реформы в Екатеринбурге

Его мнение — реформа в сфере общественного транспорта произойдет в любом случае.

Источник: РИА "Новости"

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в эфире программы «Открытая студия» озвучил те условия, при которых транспортная реформа никогда не заработает, передает корреспондент «АиФ-Урал» 6 февраля.

По словам Евгения Ройзмана, транспортная реформа в Екатеринбурге начнет действовать только тогда, когда она полностью будет доведена до автоматизма и не станет идеальной.

«В любом случае, для сторонников транспортной реформы хочу сказать, что она точно будет. Всем ее противникам скажу, что пока она не будет доведена до автоматизма, до задуманных масштабов, она не будет начинаться», — заявил мэр города.

Сейчас в этом направлении работает семь рабочих групп (по оплате проезда, обустройству остановок общественного транспорта, логистике и остальных вопросах).

«В первую очередь будут готовиться выделенные полосы под общественный транспорт, обособляться трамвайные пути, затем установят видеокамеры, чтобы следить за нарушителями, обустроят информационными табло остановки, подготовят светофоры под работу транспорта. Никто не торопиться, и это начнется только тогда, когда город будет готов к этому», — подытожил мэр.

В прямой эфир программы позвонила слабовидящая женщина, сообщив, что ей сейчас удобнее ездить без лишних пересадок в силу своего здоровья. На что Евгений Ройзман отметил: для слабовидящих екатеринбуржцев, которых в городе насчитывается 2 438 человек, будут разрабатываться специальные маршруты.

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