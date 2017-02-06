«Азовцы» с балалайками пикетировали «Сбербанк России» в Ивано-Франковске
КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. «Национальный корпус», созданный на базе батальона «Азов», в понедельник пикетировал отделение «Сбербанка России» в центре
КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. «Национальный корпус», созданный на базе батальона «Азов», в понедельник пикетировал отделение «Сбербанка России» в центре
Участники протеста призывали прохожих «бойкотировать российские банки», наклеивали на окна наклейки с изображением Кремля и надписью «Внимание, это банк
«Мы хотели пролить свет на то, какой реально является деятельность российских банков. Когда мы проводили мониторинг по
По его мнению, при молчаливом согласии «червь российских банков медленно, но уверенно выедает украинскую экономику изнутри».
Неделю назад представители партии пикетировали центральные офисы «дочек» российских банков в Киеве. Они проходили почти ежедневно.