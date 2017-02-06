Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Яна Поплавская стала участницей реалити-шоу «Рублево-Бирюлево»
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Собчак и Виторган отметили годовщину свадьбы
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
РФ выставила один корабль против армады НАТО в Черном море - СМИ
«Помирит с США»: СМИ о «путинском Распутине»
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
«Мы крайне обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои на Донбассе
СМИ: Варшава грозит Киеву разрывом отношений
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
20Ситуация на юго-востоке Украины
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
8Испанские демоны пробуждают весну
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
19:40 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

«Азовцы» с балалайками пикетировали «Сбербанк России» в Ивано-Франковске

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. «Национальный корпус», созданный на базе батальона «Азов», в понедельник пикетировал отделение «Сбербанка России» в центре Ивано-Франковска, в акции протеста принимали участие несколько десятков человек.

Источник: "РИА Новости" Украина

Участники протеста призывали прохожих «бойкотировать российские банки», наклеивали на окна наклейки с изображением Кремля и надписью «Внимание, это банк страны-агрессора. Он будет закрыт. Срочно забирайте свои деньги». В руках они держали балалайки. Акция протеста под отделением «Сбербанка России» в Ивано-Франковске 6 февраля 2017 года.

«Мы хотели пролить свет на то, какой реально является деятельность российских банков. Когда мы проводили мониторинг по Ивано-Франковску, обидно было, что только в центре города мы насчитали 15 отделений различных российских банков: Сбербанк, БМ банк, Виесте банк и Альфа-банк», — цитирует координатора «Национального корпуса» в области Сергея Сивачука Радио Свобода.

По его мнению, при молчаливом согласии «червь российских банков медленно, но уверенно выедает украинскую экономику изнутри».

Неделю назад представители партии пикетировали центральные офисы «дочек» российских банков в Киеве. Они проходили почти ежедневно.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Савченко объяснила, почему произошло обострение конфликта в Донбассе
Столичный чиновник Максим Решетников возглавит Пермский край
Разработан новый антитабачный законопроект
Средний размер пенсии в России превысил 14 тысяч рублей
В России вынесли первый приговор по статье о недоносительстве
СМИ: Большинство истребителей ВМС США не могут летать
65 лет на троне: жизнь и правление Елизаветы II
Mail.Ru запустил сервис поиска попутчиков
Спорт
Плюс Камерун — определились все участники Кубка конфедераций Сборная Камеруна стала последним участником футбольного Кубка конфедераций, который в июне и июле 2017 года пройдет в России
Авто
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео То, что Mercedes-Benz готовит новый внедорожник под брендом Maybach, было известно уже давно
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Виноваты звезды: 10 молодых актрис, которым не везет в карьере Казалось бы, все при них: и внешность, и талант. Однако что-то пошло не так, и их карьера никак не желает идти в гору. «Кино Mail.Ru» исправляет несправедливость и рассказывает о достойных, но неудачливых актрисах
Недвижимость
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Форма платежных квитанций за ЖКУ изменилась
Леди
Звезды, которые умеют расставаться с молодостью красиво (фото) Попросили хирургов прокомментировать внешность звезд, которые утверждают, что выбрали естественное старение.
Дети
Минздрав хочет внести важные изменения в национальные прививочные календари В ведомстве планируют расширить перечень лиц группы риска, включив туда недоношенных, маловесных, а также детей, страдающих онкологическими заболеваниями.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь