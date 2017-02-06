«Азовцы» с балалайками пикетировали «Сбербанк России» в Ивано-Франковске

Участники протеста призывали прохожих «бойкотировать российские банки», наклеивали на окна наклейки с изображением Кремля и надписью «Внимание, это банк страны-агрессора. Он будет закрыт. Срочно забирайте свои деньги». В руках они держали балалайки. Акция протеста под отделением «Сбербанка России» в Ивано-Франковске 6 февраля 2017 года.

«Мы хотели пролить свет на то, какой реально является деятельность российских банков. Когда мы проводили мониторинг по Ивано-Франковску, обидно было, что только в центре города мы насчитали 15 отделений различных российских банков: Сбербанк, БМ банк, Виесте банк и Альфа-банк», — цитирует координатора «Национального корпуса» в области Сергея Сивачука Радио Свобода.

По его мнению, при молчаливом согласии «червь российских банков медленно, но уверенно выедает украинскую экономику изнутри».

Неделю назад представители партии пикетировали центральные офисы «дочек» российских банков в Киеве. Они проходили почти ежедневно.