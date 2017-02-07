На финансирование проектов ТОС выделят 60 млн в Воронежской области

По данным замруководителя аппарата губернатора Сергея Соколова, ТОСы на сегодняшний день объединяют более 150 тысяч человек. Они охватывают больше половины населенным пунктов. Губернатор Алексей Гордеев поручил сохранить финансирование проектов ТОС на уровне прошлого года. В 2016-м на эти цели из облбюджета выделили 60 млн рублей.

«Мы потратили 60 млн и вовлекли в полезные инициативы 200 тысяч человек, — отметил глава региона. — Они почувствовали результат».

Для примера губернатор вспомнил об объектах, на которые тратят сотни миллионов рублей. Восприятие же населением «сомнительное». Алексей Гордеев поручил определить направления работы с ТОСами для вовлечения активных людей в волонтерские движения.