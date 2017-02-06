Могерини пообещала, что ЕС продолжит поддержку Украины

«ЕС продолжит поддерживать Украину, концентрируясь особенно на оказании услуг населению и усилиях, направленных на то, чтобы условия жизни людей улучшились», — сказала Могерини журналистам.

Она отметила, что «это, конечно, требует улучшения ситуации с безопасностью». «Ситуация на востоке в последние дни вызывает наше крайнее беспокойство, и мы ожидаем, что бои прекратятся и сможет начаться мирный процесс».

Могерини сообщила, что министры «подтвердили решительную поддержку ЕС полноценной имплементации минских соглашений, желание еще активнее сопровождать и поддерживать работу коллег в “нормандском формате” и работу ОБСЕ на месте».