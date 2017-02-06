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20:25 (мск), источник: РИА Новости

Могерини пообещала, что ЕС продолжит поддержку Украины

БРЮССЕЛЬ, 6 фев — РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз сосредоточит свою поддержку Украине на предоставлении населению базовых услуг и улучшении условий жизни людей, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини по итогам заседания глав МИД стран-членов Евросоюза.

Источник: РИА Новости

«ЕС продолжит поддерживать Украину, концентрируясь особенно на оказании услуг населению и усилиях, направленных на то, чтобы условия жизни людей улучшились», — сказала Могерини журналистам.

Она отметила, что «это, конечно, требует улучшения ситуации с безопасностью». «Ситуация на востоке в последние дни вызывает наше крайнее беспокойство, и мы ожидаем, что бои прекратятся и сможет начаться мирный процесс».

Могерини сообщила, что министры «подтвердили решительную поддержку ЕС полноценной имплементации минских соглашений, желание еще активнее сопровождать и поддерживать работу коллег в “нормандском формате” и работу ОБСЕ на месте».

«В то же время мы сконцентрировали обсуждение на поддержке Евросоюзом повестки реформ в стране, особенно усилий, которые премьер-министр, президент и правительство предпринимают в реформировании страны в том, что касается социально-экономических мер и борьбы с коррупцией, которая является ключевой для ЕС», — заявила глава дипломатии ЕС.

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