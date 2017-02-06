Так что там с границей Белоруссии? Что конкретно изменится?

И что, там будет обычная граница как с другими странами?

Нет. В ФСБ пообещали, что на границе не появится пунктов пропуска и там не будут досматривать автомобили и вещи.

А что в таком случае означет «пограничная зона»?

Пограничная зона — это территория возле границы, где действует особый режим. Въезжать или входить туда можно только по документам, удостоверяющим личность, и по пропускам, выданным пограничной службой.