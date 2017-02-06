Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Горькая правда о гомеопатии
Яна Поплавская стала участницей реалити-шоу «Рублево-Бирюлево»
В России изменятся правила изъятия детей из семьи
Собчак и Виторган отметили годовщину свадьбы
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Герцогиня Кейт рассказала, чему учит своих детей
Дочка Анны Седоковой собирается стать моделью (видео)
Что делать, если кончились деньги на ипотеку?
Платежные квитанции за ЖКУ изменились
РФ выставила один корабль против армады НАТО в Черном море - СМИ
«Помирит с США»: СМИ о «путинском Распутине»
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Дима Билан поделился семейным снимком
«Мы крайне обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои на Донбассе
СМИ: Варшава грозит Киеву разрывом отношений
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
21:40 (мск), источник: Meduza

Так что там с границей Белоруссии? Что конкретно изменится?

Почти неделю назад стало известно, что ФСБ вводит пограничную зону между Россией и Белоруссией. И только теперь в ведомстве разъяснили, что примерно это означает.

Источник: РИА "Новости"

И что, там будет обычная граница как с другими странами?

Нет. В ФСБ пообещали, что на границе не появится пунктов пропуска и там не будут досматривать автомобили и вещи.

А что в таком случае означет «пограничная зона»?

Пограничная зона — это территория возле границы, где действует особый режим. Въезжать или входить туда можно только по документам, удостоверяющим личность, и по пропускам, выданным пограничной службой.

Но для граждан России и Белоруссии, которые едут на машине транзитом через пограничную зону, особенно ничего не изменится — во всяком случае, так говорят представители власти.
Читайте также
ФСБ пообещала не вводить пограничный контроль на границе с Белоруссией

В приказах ФСБ о введении пограничной зоны предусмотрены исключения — участки, на которые не распространяются правила: скажем, для Смоленской области это федеральная трасса М-1 «Беларусь» и трасса А130 (через Рославль).

Значит, можно спокойно ездить?

Да, но как и прежде нужно брать с собой внутренний паспорт (а для детей до 14 лет — свидетельство о рождении). На границе машину могут остановить и проверить документы.

Зачем вообще нужна пограничная зона?

Если судить по документам и официальным комментариям, задача в том, чтобы лучше охранять границу от незаконной миграции, наркотрафика и контрабанды. Белоруссия вводит безвизовый въезд на пять дней для граждан 80 стран, так что Россия хочет лучше контролировать свою границу с Белоруссией.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Ребенок знает, что о диагнозе кричать не надо». Рассказы родителей о том, как они воспитывают детей с ВИЧ-инфекцией
В ОБСЕ обнаружили тяжелую артиллерию вблизи Мариуполя
Разработан новый антитабачный законопроект
Средний размер пенсии в России превысил 14 тысяч рублей
В России вынесли первый приговор по статье о недоносительстве
Россия досрочно выиграла медальный зачет Универсиады — 2017
65 лет на троне: жизнь и правление Елизаветы II
Mail.Ru запустил сервис поиска попутчиков
Спорт
Высший Классон! «Краснодар» устроил шоу для Карреры «Краснодар», за матчем которого наблюдал тренерский штаб «Спартака» во главе с Массимо Каррерой, уверенно обыграл корейский «Сувон»
Авто
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео То, что Mercedes-Benz готовит новый внедорожник под брендом Maybach, было известно уже давно
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Виноваты звезды: 10 молодых актрис, которым не везет в карьере Казалось бы, все при них: и внешность, и талант. Однако что-то пошло не так, и их карьера никак не желает идти в гору. «Кино Mail.Ru» исправляет несправедливость и рассказывает о достойных, но неудачливых актрисах
Недвижимость
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
В Москве увеличат налог на жилье
Ставки по ипотеке упали до уровня 2014 года
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Леди
Звезды, которые умеют расставаться с молодостью красиво (фото) Попросили хирургов прокомментировать внешность звезд, которые утверждают, что выбрали естественное старение.
Дети
Минздрав хочет внести важные изменения в национальные прививочные календари В ведомстве планируют расширить перечень лиц группы риска, включив туда недоношенных, маловесных, а также детей, страдающих онкологическими заболеваниями.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь