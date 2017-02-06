Так что там с границей Белоруссии? Что конкретно изменится?
Почти неделю назад стало известно, что ФСБ вводит пограничную зону между Россией и Белоруссией. И только теперь в ведомстве разъяснили, что примерно это означает.
Почти неделю назад стало известно, что ФСБ вводит пограничную зону между Россией и Белоруссией. И только теперь в ведомстве разъяснили, что примерно это означает.
И что, там будет обычная граница как с другими странами?
Нет. В ФСБ пообещали, что на границе не появится пунктов пропуска и там не будут досматривать автомобили и вещи.
А что в таком случае означет «пограничная зона»?
Пограничная зона — это территория возле границы, где действует особый режим. Въезжать или входить туда можно только по документам, удостоверяющим личность, и по пропускам, выданным пограничной службой.
Но для граждан России и Белоруссии, которые едут на машине транзитом через пограничную зону, особенно ничего не изменится — во всяком случае, так говорят представители власти.
В приказах ФСБ о введении пограничной зоны предусмотрены исключения — участки, на которые не распространяются правила: скажем, для Смоленской области это федеральная трасса М-1 «Беларусь» и трасса А130 (через Рославль).
Значит, можно спокойно ездить?
Да, но как и прежде нужно брать с собой внутренний паспорт (а для детей до 14 лет — свидетельство о рождении). На границе машину могут остановить и проверить документы.
Зачем вообще нужна пограничная зона?
Если судить по документам и официальным комментариям, задача в том, чтобы лучше охранять границу от незаконной миграции, наркотрафика и контрабанды. Белоруссия вводит безвизовый въезд на пять дней для граждан 80 стран, так что Россия хочет лучше контролировать свою границу с Белоруссией.