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23:01 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Собянин прокомментировал назначение Решетникова

МОСКВА, 6 февраля, РИА ФедералПресс. Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал назначение на освободившийся ранее пост главы Прикамья Максима Решетникова, оценив его управленческие способности и пожелав удачи новоиспеченному главе региона.

«Максим Решетников в Правительстве Москвы получил огромный практический опыт работы в мегаполисе. Показал себя эффективным управленцем. Желаю Максиму Решетникову успехов в реализации поставленных Президентом задач по развитию Пермского края», — написал Собянин в своем твиттере.

«ФедералПресс» напоминает, что сегодня стало известно об отставке Виктора Басаргина с поста губернатора Пермского края по собственному желанию. Свое решение Басаргин объяснил важностью сохранения экономической и политической стабильности в регионе.

Позже было объявлено о назначении на пост врио главы Прикамья председателя столичного департамента экономической политики Максима Решетникова. Это назначение называют аппаратной победой Сергея Собянина, который был так же знаком с Басаргиным по работе в Администрации президента.

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