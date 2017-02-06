Собянин прокомментировал назначение Решетникова

«Максим Решетников в Правительстве Москвы получил огромный практический опыт работы в мегаполисе. Показал себя эффективным управленцем. Желаю Максиму Решетникову успехов в реализации поставленных Президентом задач по развитию Пермского края», — написал Собянин в своем твиттере.

«ФедералПресс» напоминает, что сегодня стало известно об отставке Виктора Басаргина с поста губернатора Пермского края по собственному желанию. Свое решение Басаргин объяснил важностью сохранения экономической и политической стабильности в регионе.