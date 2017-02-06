В ФСБ России нашли, зачем нужна погранзона с Беларусью

Введение пограничной зоны вдоль границы России и Белоруссии не ограничивает возможности пересечении границы, в том числе для транспорта и товаров. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ в связи с изданными приказами директора ФСБ об установлении пограничной зоны на российско-белорусском участке государственной границы в Смоленской, Псковской и Брянской областях.

В ЦОС ФСБ пояснили, что эти «документы не противоречат нормам международных договоров Российской Федерации с Республикой Беларусь и не накладывают ограничений на свободу пересечения государственной границы Российской Федерации гражданами обоих государств».

«Установление пограничной зоны не предусматривает осуществления пограничного контроля лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных, открытия и функционирования пунктов пропуска (мест пересечения) через государственную границу РФ», — отметили в ЦОС ФСБ. Там напомнили, что порядок пребывания в пограничной зоне граждан России и Беларуси определен Правилами пограничного режима, утвержденными приказом ФСБ России от 15 октября 2012 года, «и равно действует как в отношении иностранных граждан, так и граждан РФ».

В ЦОС ФСБ пояснили, что введение пограничной зоны направлено «на решение задач по выявлению и пресечению транзитной незаконной миграции, наркотрафика и незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей».

«Установление пограничной зоны осуществлено в целях создания необходимых условий надежной охраны государственной границы Российской Федерации, как это предусмотрено статьей 16 закона РФ от 1 апреля 1993 года № 4730−1 “О Государственной границе РФ”, и проведения мероприятий по профилактике правонарушений, борьба с которыми входит в компетенцию пограничных органов», — добавили в ЦОС ФСБ.