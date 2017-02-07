Вице-президент США объяснил слова Трампа о России в интервью Fox News

«Президент просто хочет построить новые отношения с российским народом и его руководством», — подчеркнул американский вице-президент.

В комментарии шоу Fox and Friends Пенс подчеркнул, что в интервью Fox News Трамп ни в коем случае не собирался сравнивать «высокие идеалы и практические действия жителей США и России».

Пенс отметил, что у Москвы и Вашингтона есть много общих интересов.

«Нам необходимо создавать новые коалиции для борьбы с радикальным исламом и терроризмом», — сказал он, подчеркнув, что у России и США есть один общий враг — «Исламское государство» (запрещенная в России организация).

В интервью Fox News, которое было показано в США в минувшее воскресенье, Трамп также говорил о намерении сотрудничать с Россией в вопросе борьбы с терроризмом и обсуждал вопрос о том, сможет ли он поладить с Владимиром Путиным.

В этом же интервью журналист американского телеканала Билли О’Рейли назвал президента России «убийцей», на что Трамп ответил: «Есть много убийц. У нас много убийц. Вы что думаете, наша страна такая уж невинная?».

Высказывание американского журналиста о российском президенте вызвало недовольство в Кремле. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал его «недопустимым и оскорбительным», призвав Fox News принести извинения.

При этом ответ Трампа Песков оставил без комментариев.