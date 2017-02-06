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22:00 (мск), источник: РБК

В ОБСЕ обнаружили тяжелую артиллерию в районе Мариуполя

Возле Мариуполя установлены реактивные системы залпового огня (РСЗО), нахождение которых в этом районе запрещено договоренностями в Минске. Об этом сообщил представитель наблюдательной миссии ОБСЕ.

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фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Как сообщил журналистам первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг, районы к северу и к северо-западу от Мариуполя «снова стали горячими точками».

«Там используется запрещенное вооружение, включая системы залпового огня», - цитирует сотрудника СММ ОБСЕ агентство «РИА Новости».

Хуг не уточнил, какая именно из противоборствующих сторон использует РСЗО на юге Донбасса.

Факт обострения ситуации в районе Мариуполя отражен и в отчете наблюдателей за 5 февраля. Там отмечены ракетные обстрелы, притом удары наносились как с запада на восток, так и с юго-востока на северо-запад.

Перестрелки были зафиксированы в районе населенного пункта Широкино в 20 км к востоку от Мариуполя, а взрывы были слышны возле Орловки (23 км к северо-востоку от города).
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Ранее в Министерстве обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили о том, что украинские военные якобы получили приказ обстрелять Мариуполь из тяжелой артиллерии, чтобы потом обвинить ополченцев в нарушении минских договоренностей.

Реакции Киева на распространенную из Донецка информацию пока не поступало. В Facebook пресс-центра антитеррористической операции (АТО) при этом сообщили об обстреле силами ДНР ряда населенных пунктов из 152- и 122-миллиметровых орудий, а также о применении в этом районе минометов.

Мариуполь находится под контролем вооруженных сил Украины. Линия разграничения противоборствующих сторон находится к северо-востоку от города.

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