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22:33 (мск), источник: Ictv.ua

Районы вблизи Мариуполя стали «горячей точкой»

Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг выразил обеспокоенность ситуацией, складывающейся в районах вблизи Мариуполя.

— Мы отмечаем, что в районе севера и районы к северо-западу от Мариуполя снова стали «горячей точкой», и также мы видели, что по обе стороны там используется запрещенное вооружение, включая ракетные системы залпового огня, и это, к сожалению, привело к тому, что среди населения есть пострадавшие, — сказал Хуг на пресс-конференции, пишет Интерфакс-Украина.

Напомним, в украинских разведструктурах видят все признаки того, что эскалация конфликта будет продолжаться. Эпицентрами боев станут Мариуполь и Широкино.

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