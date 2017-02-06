Районы вблизи Мариуполя стали «горячей точкой»
Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг выразил обеспокоенность ситуацией, складывающейся в районах вблизи Мариуполя.
Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг выразил обеспокоенность ситуацией, складывающейся в районах вблизи Мариуполя.
— Мы отмечаем, что в районе севера и районы к
Напомним, в украинских разведструктурах видят все признаки того, что эскалация конфликта будет продолжаться. Эпицентрами боев станут Мариуполь и Широкино.