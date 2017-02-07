Эксперты: Судьба тенге зависит в том числе и от Дональда Трампа

По их итогам стоимость одного «американца» сегодня составила 321.80. Эксперты считают, что изменить курс валют может не только растущая цена нефти, но и президент США Дональд Трамп. При этом аналитики отмечают, что тенге будет следовать за российским рублем.

За сутки доллар потерял в цене 1 тенге 12 тиынов. Произошло это на фоне роста цен на «черное золото». На мировом рынке нефть марки Brent сегодня подрастала до 57 долларов за баррель.

Подтолкнуть стоимость вверх или же наоборот опустить ее, смогут официальные данные ОПЕК об уровне сокращения добычи углеводородов. Они будут опубликованы уже в этом месяце и пока не сулят каких-то грандиозных сюрпризов.

Зато их ждут от президента Америки Дональда Трампа. Он в силах повлиять на национальную валюту Казахстана.

«В частности, президент Трамп первыми же своими решениями показал, что он стремится проводить более жесткую протекционистскую политику. То есть он призывает американские компании вернуться на рынок Соединенных Штатов Америки. Это говорит о том, что США, наверняка, в целях проведения протекционистской политики, тоже наверняка будут ослаблять курс американкой валюты с тем, чтобы американские товары на мировом рынке стали более конкурентоспособными, — прокомментировал директор института мировой экономики и международных отношений Акимжан Арупов.

Об этом в своем последнем интервью телеканалу Fox News Трамп не говорил, зато обмолвился о северном соседе Казахстана. Американский лидер в очередной раз дал надежду, что отношения США с Россией изменятся.

«Думаю, что с Россией лучше дружить, чем наоборот. Если Россия помогает нам бороться с ИГИЛ, а это большая борьба, и с исламским терроризмом во всем мире, то это хорошо», — заявил президент США Дональд Трамп.

Это заявление, конечно, не отменило антироссийских санкций и не привело к внезапному росту рубля. Но если такое случится, считают эксперты, тогда и тенге последует за российской валютой.

«Россия — наш основной торгово-экономический партнер. Соответственно, как себя будет вести дальше казахстанский тенге, мы, наверное, должны проанализировать ситуацию, которая на данный момент складывается в России», — добавил Акимжан Арупов.

Недавно российский Минфин заявил о готовности обесценить рубль на 10 процентов, поскольку считает его курс завышенным. По мнению некоторых аналитиков, если это произойдет, тенге грозит такая же судьба.