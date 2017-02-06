МИД проверит украинского консула в Иордании из-за информации о взяточничестве

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины на своей странице в Facebook.

«В связи с появлением 6 февраля 2017 года в СМИ информации о якобы неправомерных действиях со стороны консула Украины в Иордании в вопросе оформления визы гражданину Иордании МИД Украины проводит тщательную проверку обнародованных фактов. Результаты проверки не заставят себя ждать и будут публичными», — говорится в сообщении.