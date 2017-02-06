НАТО ожидает старта реформы СБУ

Об этом заявил руководитель Представительства НАТО в Украине Александер Винников во время пресс-конференции на тему: «Реформирование национального сектора безопасности: зарубежный опыт».

«Сотрудничество, которое у нас есть с СБУ, является очень ценным и уже дало результаты — это концепция реформирования СБУ, разработка которой была завершена в июле прошлого года при содействии советников НАТО, ЕС и других двусторонних партнеров. НАТО ожидает подписания этой концепции Президентом Украины в ближайшем будущем. Практическая имплементация этой концепции является очень важной», — сказал он.

Представитель НАТО отметил, что реформирование украинского сектора безопасности в соответствии с критериями Альянса является одним из приоритетов годовой национальной программы сотрудничества УКРАИНА-НАТО. И в этом плане очень важным является обеспечение гражданского демократического контроля над институтами в сфере безопасности.

Со своей стороны, руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук отметил, что в спецслужбе готовы перенимать передовой опыт партнеров из стран НАТО и ЕС, и, в частности, Норвегии, чья парламентская делегация прибыла с визитом в Украину. Он сообщил, что сегодня в СБУ прошло заседание межведомственной совещательной группы, в состав которой входят представители как украинского сектора в сфере безопасности, так и со стороны международных партнеров.

В ходе встречи норвежская делегация, в частности, поделилась опытом в организации гражданского парламентского контроля за сектором безопасности. Ткачук подтвердил заинтересованность службы в том, чтобы механизмы демократического контроля, которые обсуждались во время сегодняшней встречи, были реализованы в процессе реформирования сектора безопасности и обороны Украины.

Он также отметил, что в СБУ, не ожидая подписания концепции реформирования, уже начали работу над имплементацией отдельных вопросов «в тех сферах, где не ожидается никакой дискуссии, либо нет необходимости в принятии каких-либо законодательных изменений или стратегических решений».

Представитель СБУ сообщил, что в рамках реформы спецслужба будет сокращать количество своих полномочий, например, в сфере борьбы с коррупцией, оставляя за собой только случаи, когда коррупция будет угрожать нацбезопасности.

Наряду с этим, будет происходить усиление составляющей в сфере борьбы с терроризмом, оптимизация количественного состава службы и усиление гражданского демократического контроля над деятельностью службы.