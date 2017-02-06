Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тарифы на тепло в России вырастут на 30%
Горькая правда о гомеопатии
Яна Поплавская стала участницей реалити-шоу «Рублево-Бирюлево»
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
Дима Билан поделился семейным снимком
Сделано в России. 7 отечественных учёных, изменивших мирЭти люди определили, по каким путям пойдёт ХХ век.
Герцогиня Кейт рассказала, чему учит своих детей
Дочка Анны Седоковой собирается стать моделью (видео)
Убийство врача в Москве было местью за смерть пациентки
Глыба льда рухнула на коляску с младенцем (видео)
РФ выставила один корабль против армады НАТО в Черном море - СМИ
«Помирит с США»: СМИ о «путинском Распутине»
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
«Мы крайне обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои на Донбассе
СМИ: Варшава грозит Киеву разрывом отношений
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
20Ситуация на юго-востоке Украины
6 февраля, источник: Telegraf.com.ua

НАТО ожидает старта реформы СБУ

В НАТО ожидают, что президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время подпишет концепцию реформирования Службы безопасности Украины, которая была разработана в прошлом году.

Источник: Telegraf.com.ua

Об этом заявил руководитель Представительства НАТО в Украине Александер Винников во время пресс-конференции на тему: «Реформирование национального сектора безопасности: зарубежный опыт».

«Сотрудничество, которое у нас есть с СБУ, является очень ценным и уже дало результаты — это концепция реформирования СБУ, разработка которой была завершена в июле прошлого года при содействии советников НАТО, ЕС и других двусторонних партнеров. НАТО ожидает подписания этой концепции Президентом Украины в ближайшем будущем. Практическая имплементация этой концепции является очень важной», — сказал он.

Представитель НАТО отметил, что реформирование украинского сектора безопасности в соответствии с критериями Альянса является одним из приоритетов годовой национальной программы сотрудничества УКРАИНА-НАТО. И в этом плане очень важным является обеспечение гражданского демократического контроля над институтами в сфере безопасности.

Со своей стороны, руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук отметил, что в спецслужбе готовы перенимать передовой опыт партнеров из стран НАТО и ЕС, и, в частности, Норвегии, чья парламентская делегация прибыла с визитом в Украину. Он сообщил, что сегодня в СБУ прошло заседание межведомственной совещательной группы, в состав которой входят представители как украинского сектора в сфере безопасности, так и со стороны международных партнеров.

В ходе встречи норвежская делегация, в частности, поделилась опытом в организации гражданского парламентского контроля за сектором безопасности. Ткачук подтвердил заинтересованность службы в том, чтобы механизмы демократического контроля, которые обсуждались во время сегодняшней встречи, были реализованы в процессе реформирования сектора безопасности и обороны Украины.

Он также отметил, что в СБУ, не ожидая подписания концепции реформирования, уже начали работу над имплементацией отдельных вопросов «в тех сферах, где не ожидается никакой дискуссии, либо нет необходимости в принятии каких-либо законодательных изменений или стратегических решений».

Представитель СБУ сообщил, что в рамках реформы спецслужба будет сокращать количество своих полномочий, например, в сфере борьбы с коррупцией, оставляя за собой только случаи, когда коррупция будет угрожать нацбезопасности.

Наряду с этим, будет происходить усиление составляющей в сфере борьбы с терроризмом, оптимизация количественного состава службы и усиление гражданского демократического контроля над деятельностью службы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Уникальное чудо природы, которое не исчезает около 30000 лет (Фото)
В ОБСЕ обнаружили тяжелую артиллерию вблизи Мариуполя
Разработан новый антитабачный законопроект
Средний размер пенсии в России превысил 14 тысяч рублей
В России вынесли первый приговор по статье о недоносительстве
IAAF оставила в силе дисквалификацию российских легкоатлетов
65 лет на троне: жизнь и правление Елизаветы II
Mail.Ru запустил сервис поиска попутчиков
Спорт
Высший Классон! «Краснодар» устроил шоу для Карреры «Краснодар», за матчем которого наблюдал тренерский штаб «Спартака» во главе с Массимо Каррерой, уверенно обыграл корейский «Сувон»
Авто
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео То, что Mercedes-Benz готовит новый внедорожник под брендом Maybach, было известно уже давно
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Виноваты звезды: 10 молодых актрис, которым не везет в карьере Казалось бы, все при них: и внешность, и талант. Однако что-то пошло не так, и их карьера никак не желает идти в гору. «Кино Mail.Ru» исправляет несправедливость и рассказывает о достойных, но неудачливых актрисах
Недвижимость
Все россияне получили право на бесплатную землю
Цена на новостройки Петербурга вырастет в 2017 году
В Петербурге появилось 45 новых улиц
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Леди
Звезды, которые умеют расставаться с молодостью красиво (фото) Попросили хирургов прокомментировать внешность звезд, которые утверждают, что выбрали естественное старение.
Дети
Минздрав хочет внести важные изменения в национальные прививочные календари В ведомстве планируют расширить перечень лиц группы риска, включив туда недоношенных, маловесных, а также детей, страдающих онкологическими заболеваниями.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь