Аксенов распорядился усилить контроль за ввозимой в Крым продукцией

«Необходимо отслеживать такую продукцию и в торговых сетях», — сказал Аксенов во время встречи с главой госкомитета ветеринарии республики Валерием Ивановым.

В свою очередь Иванов подчеркнул, что среди выявленного привозного фальсификата в основном преобладала молочная продукция.

«Продукция, которая поставлялась в наши детские садики, школы, в том числе с пальмовым маслом, некачественные фальсификаты на антибиотике — очень большая группа. Хорошо сработали с федеральными органами — Россельхознадзором, сейчас планируем усилить работу с данным ведомством», — сказал Иванов.