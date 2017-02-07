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01:59 (мск), источник: Интерфакс

Израиль принял закон о легализации поселений на палестинских территориях

Теперь Тель-Авив считает законными даже стихийные постройки на частных землях к западу от реки Иордан, которые до сих пор подлежали сносу.

Источник: AP 2016

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU — Парламент Израиля в понедельник принял закон, который должен легализовать поселения, возведенные на Западном берегу реки Иордан, сообщает агентство Associated Press.

«Сегодня мы голосуем за наше право на эту землю», — сказал депутат кнессета Офир Акунис во время дебатов, которые, по сообщению агентства, были очень бурными.

«Мы голосуем сегодня за связь между еврейским народом и его землей. Вся эта земля — наша. Целиком», — добавил он.

За принятие закона высказались 60 парламентариев, 52 были против.
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До сих пор Тель-Авив признавал незаконными постройки израильтян на частных палестинских землях. Теперь же все они легализованы, их снос прекращен, за исключением тех сооружений, на которые уже вынесено постановление суда.

Собственникам земли, доказавшим свои права, выплатят компенсацию в размере 125%, вне зависимости от того, согласились ли они расстаться со своим имуществом.

Ожидается, что закон вызовет обострение палестино-израильского конфликта и может стать предметом рассмотрения в Международном уголовном суде в Гааге.

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