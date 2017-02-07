Израиль принял закон о легализации поселений на палестинских территориях
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Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU — Парламент Израиля в понедельник принял закон, который должен легализовать поселения, возведенные на Западном берегу реки Иордан, сообщает агентство Associated Press.
«Сегодня мы голосуем за наше право на эту землю», — сказал депутат кнессета Офир Акунис во время дебатов, которые, по сообщению агентства, были очень бурными.
«Мы голосуем сегодня за связь между еврейским народом и его землей. Вся эта земля — наша. Целиком», — добавил он.
За принятие закона высказались 60 парламентариев, 52 были против.
До сих пор
Собственникам земли, доказавшим свои права, выплатят компенсацию в размере 125%, вне зависимости от того, согласились ли они расстаться со своим имуществом.
Ожидается, что закон вызовет обострение