Израиль принял закон о легализации поселений на палестинских территориях

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU — Парламент Израиля в понедельник принял закон, который должен легализовать поселения, возведенные на Западном берегу реки Иордан, сообщает агентство Associated Press.

«Сегодня мы голосуем за наше право на эту землю», — сказал депутат кнессета Офир Акунис во время дебатов, которые, по сообщению агентства, были очень бурными.

«Мы голосуем сегодня за связь между еврейским народом и его землей. Вся эта земля — наша. Целиком», — добавил он.