Максима Решетникова представят в качестве врио губернатора Пермского края

«Врио губернатора Пермского края представят общественности в органном зале в Перми, в 14.00 по местному времени», — сказала Кулагина.

Как отметили в правительстве региона, представление врио губернатора Прикамья состоится в присутствии сотрудников СМИ, представителей бизнеса, общественности, муниципальной и региональной власти и депутаты.

В понедельник губернатор Пермского края Виктор Басаргин заявил, что принял решение не идти на новый срок. Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке Басаргина и назначил временно исполняющим обязанности губернатора региона Максима Решетникова. Ранее Решетников занимал должность главы департамента экономической политики Москвы.