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07:03 (мск), источник: РИА Новости

Максима Решетникова представят в качестве врио губернатора Пермского края

САМАРА, 7 фев — РИА Новости. Максима Решетникова представят общественности, депутатам и бизнес-элитам в качестве врио губернатора Пермского края, сообщила РИА Новости замдиректора департамента информационных связей правительства региона Юлия Кулагина.

Источник: РИА Новости

«Врио губернатора Пермского края представят общественности в органном зале в Перми, в 14.00 по местному времени», — сказала Кулагина.

Как отметили в правительстве региона, представление врио губернатора Прикамья состоится в присутствии сотрудников СМИ, представителей бизнеса, общественности, муниципальной и региональной власти и депутаты.

В понедельник губернатор Пермского края Виктор Басаргин заявил, что принял решение не идти на новый срок. Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке Басаргина и назначил временно исполняющим обязанности губернатора региона Максима Решетникова. Ранее Решетников занимал должность главы департамента экономической политики Москвы.

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