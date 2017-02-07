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07:17 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Порошенко уволил глав РГА в трех областях

Уволены главы РГА Одесской, Черниговской и Сумской областей.

Источник: Telegraf.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко уволил трех глав РГА Одесской, Черниговской и Сумской областей, согласно распоряжениям, размещенным на сайте Президента.

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Согласно распоряжению № 26/2017-рп и № 28/2017-рп, в соответствии с поданными заявлениями были уволены глава Саратской райгосадминистрации Одесской области Михаил Лев и глава Носовской райадминистрации Черниговской области Виктор Мищук. Кроме того, согласно распоряжению № 27/2017-рп, глава Липоводолинской районной государственной администрации Сумской области был уволен в соответствии с частью девятой статьи 118 Конституции Украины.

Как сообщалось, 3 февраля, Президент П. Порошенко уволил с должностей 10 глав РГА и назначил двух новых.

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