В учении расчетов ЗРС С-300 в Хабаровском крае задействовали около 200 военнослужащих

«В ходе тактико-специального учения расчеты зенитно-ракетных систем С-300 совершили марш в район проведения условных пусков ракет. На маршруте следования подразделения боевого охранения отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника. По прибытию в заданный район расчеты зенитно-ракетных систем С-300 выполнили развертывание пусковых установок, поиск, опознавание, сопровождение и уничтожение воздушных целей, имитирующих авиационный налет условного противника, совершив электронные пуски ракет», — рассказал начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.
В учении приняли участие около 200 военнослужащих и до 30 единиц автомобильной и специальной техники, а также два комплекса БПЛА «Элерон-3», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на ТАСС.