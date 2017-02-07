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04:14 (мск), источник: Губерния онлайн

В учении расчетов ЗРС С-300 в Хабаровском крае задействовали около 200 военнослужащих

В Хабаровском крае прошли тактические учения с зенитно-ракетными подразделениями воинской части объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

«В ходе тактико-специального учения расчеты зенитно-ракетных систем С-300 совершили марш в район проведения условных пусков ракет. На маршруте следования подразделения боевого охранения отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника. По прибытию в заданный район расчеты зенитно-ракетных систем С-300 выполнили развертывание пусковых установок, поиск, опознавание, сопровождение и уничтожение воздушных целей, имитирующих авиационный налет условного противника, совершив электронные пуски ракет», — рассказал начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

В учении приняли участие около 200 военнослужащих и до 30 единиц автомобильной и специальной техники, а также два комплекса БПЛА «Элерон-3», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на ТАСС.

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