Климкин сообщил, когда планируется визит Порошенко в США

Визит Президента Украины Петра Порошенко в США должен состояться в ближайшие недели. Об этом заявил в эфире программы «Свобода слова» на ICTV министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Визит состоится в ближайшие недели, мы работаем по логистическим датам. Нам нужно его наилучшим образом подготовить. Но есть четкая договоренность о встрече в ближайшее время», — отметил он.

Глава МИДа добавил, что он сам в ближайшее время будет находиться с визитом в Вашингтоне. По словам Климкина, в ходе переговоров в США украинская делегация, в частности, будет обсуждать с представителями новой Администрации США выполнение Минских договоренностей и то, «кто будет гарантом их выполнения».