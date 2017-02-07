Оскорбивший Путина журналист Fox News не намерен извиняться
ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Телеведущий канала Fox News Билл О’Рейли, назвавший президента РФ Владимира Путина «убийцей», дал понять, что не намерен извиняться за свои высказывания.
ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Телеведущий канала Fox News Билл О’Рейли, назвавший президента РФ Владимира Путина «убийцей», дал понять, что не намерен извиняться за свои высказывания.
«Я работаю над этим извинением, но это может занять некоторое время. Можете проверить это году так в 2033», — сказал О’Рейли в своей передаче в понедельник.
В интервью с президентом США Дональдом Трампом О’Рейли напомнил Трампу об обвинениях, которые Запад выдвигал в адрес Москвы, и назвал российского лидера «убийцей».
«А что вы думаете? Наша страна такая уж невинная?» — сказал в ответ на это Трамп, подчеркнув, что Соединенным Штатам «лучше ладить с Россией, чем наоборот».
Позднее лидер республиканского большинства в американском сенате Митч Макконнел, комментируя показанный фрагмент интервью Трампа телекомпании Fox News, также назвал Путина «убийцей».