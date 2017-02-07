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04:37 (мск), источник: РИА Новости

Оскорбивший Путина журналист Fox News не намерен извиняться

ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Телеведущий канала Fox News Билл О’Рейли, назвавший президента РФ Владимира Путина «убийцей», дал понять, что не намерен извиняться за свои высказывания.

Источник: РИА Новости

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил о том, что Кремль считает недопустимыми и оскорбительными высказывания журналиста в адрес президента России и рассчитывает получить извинения. Союз журналистов России (СЖР) также заявил, что никто не имеет права обвинять кого бы то ни было в убийстве.

«Я работаю над этим извинением, но это может занять некоторое время. Можете проверить это году так в 2033», — сказал О’Рейли в своей передаче в понедельник.
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В интервью с президентом США Дональдом Трампом О’Рейли напомнил Трампу об обвинениях, которые Запад выдвигал в адрес Москвы, и назвал российского лидера «убийцей».

«А что вы думаете? Наша страна такая уж невинная?» — сказал в ответ на это Трамп, подчеркнув, что Соединенным Штатам «лучше ладить с Россией, чем наоборот».

Позднее лидер республиканского большинства в американском сенате Митч Макконнел, комментируя показанный фрагмент интервью Трампа телекомпании Fox News, также назвал Путина «убийцей».

Комментарии
4
kotyara-100
О'Рейли,ты тварь!Прости тутка, котороя даёт всем,кто заплатит
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Marina Rajic
Пока Россия не начнет все называть своими именами так и будут обзываться исторически сама кровавая страна мира которая за убийства миллине невинных по всему миру с 1945 называется " демократии"!!! И у никого нет храбрость и честности это сказать,пока !!! Так что пока все МОЛЧАТЬ !!!
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Klizma
Трамп правильно сказал - В чужом глазу видим соринку ,а в своем бревна не замечаем..
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