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05:41 (мск), источник: РИА Новости

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын подал в отставку

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Глава Бурятии Вячеслав Наговицын подал в отставку, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы республики Александр Мальцев.

Источник: РИА Новости
Только что на пресс-конференции Вячеслав Наговицын объявил о своей отставке. Он сказал, что постарается быть полезным Бурятии в дальнейшем, баллотироваться на следующий срок не будет
Александр МальцевПресс-секретарь главы республики Бурятия

Он отметил, что решение было неожиданным. В понедельник источники в правительстве республики сообщили РИА Новости, что глава региона не собирается покидать свой пост и будет баллотироваться на новый срок.

Ранее глава Пермского края Басаргин заявил, что принял решение не идти на новый губернаторский срок. По его словам, он уже обратился с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину дать новое поручение, не дожидаясь окончания его полномочий.

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В понедельник газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщила о возможной близкой отставке нескольких губернаторов.

По ее информации, это решение обсуждалось на прошлой неделе в управлении внутренней политики. Как сообщил источник, «под пристальным вниманием» находятся Карелия (Александр Худилайнен), Рязанская (Олег Ковалев), Свердловская (Евгений Куйвашев), Новгородская (Сергей Митин) и Ивановская (Павел Коньков) области, а также Пермский край (Виктор Басаргин) и Бурятия (Вячеслав Наговицын).

Комментарии
6
владимир ларин
Ханты Мансийский округ тоже надо губернатора менять!!
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Мария Лапина
О, наконец-то. Мог бы и раньше обрадовать народ. Плюсы конечно были, но................
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А Б
Тот факт, что глава Бурятии подал в отставку, сам по себе мог бы ни о чём не говорить, если бы он был единичным. Однако буквально вчера точно такое же заявление сделал губернатор Пермского края Басаргин. Возможно эти события, последовавшие одно за другим, являются всего лишь совпадением. Однако нельзя исключать и того, что эти чиновники высокого уровня обладают какой-либо только им известной информацией, заставившей их сделать заявления о своей отставке. Надо полагать, что довольно скоро истинные причины этого станут известны.
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