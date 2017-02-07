Глава Бурятии Вячеслав Наговицын подал в отставку
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Глава Бурятии Вячеслав Наговицын подал в отставку, заявил РИА Новости
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Глава Бурятии Вячеслав Наговицын подал в отставку, заявил РИА Новости
Только что на пресс-конференции Вячеслав Наговицын объявил о своей отставке. Он сказал, что постарается быть полезным Бурятии в дальнейшем, баллотироваться на следующий срок не будет
Он отметил, что решение было неожиданным. В понедельник источники в правительстве республики сообщили РИА Новости, что глава региона не собирается покидать свой пост и будет баллотироваться на новый срок.
Ранее глава Пермского края Басаргин заявил, что принял решение не идти на новый губернаторский срок. По его словам, он уже обратился с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину дать новое поручение, не дожидаясь окончания его полномочий.
В понедельник газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщила о возможной близкой отставке нескольких губернаторов.
По ее информации, это решение обсуждалось на прошлой неделе в управлении внутренней политики. Как сообщил источник, «под пристальным вниманием» находятся Карелия (Александр Худилайнен), Рязанская (Олег Ковалев), Свердловская (Евгений Куйвашев), Новгородская (Сергей Митин) и Ивановская (Павел Коньков) области, а также Пермский край (Виктор Басаргин) и Бурятия (Вячеслав Наговицын).