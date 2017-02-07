Глава Бурятии Вячеслав Наговицын подал в отставку

Только что на пресс-конференции Вячеслав Наговицын объявил о своей отставке. Он сказал, что постарается быть полезным Бурятии в дальнейшем, баллотироваться на следующий срок не будет

Он отметил, что решение было неожиданным. В понедельник источники в правительстве республики сообщили РИА Новости, что глава региона не собирается покидать свой пост и будет баллотироваться на новый срок.

Ранее глава Пермского края Басаргин заявил, что принял решение не идти на новый губернаторский срок. По его словам, он уже обратился с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину дать новое поручение, не дожидаясь окончания его полномочий.