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07:34 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: США создают центр для информационной войны с Россией

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В США создают новый центр для информационной войны против России. Свою деятельность он будет осуществлять через «малоизвестное межведомственное учреждение в Госдепартаменте США, который называется Центр глобального взаимодействия (Global Engagement Center, GEC)». Об этом сообщает издание Daily Beast.

Источник: РИА Новости

Инициатива принадлежит сенатору-республиканцу Робу Портману и демократу Крису Мерфи. По данным издания, центр начнет работу «позже в этом году», а на реализацию проекта в течение двух лет выделено 160 миллионов долларов.

Другая двухпартийная инициатива сенаторов Джона Маккейна и Бена Кардина, касающаяся санкций против России, предполагает увеличить финансирование еще на 100 миллионов долларов, чтобы поддержать «объективную российскую журналистику».

Планируется, что Центр «будет отслеживать иностранные пропагандистские кампании, анализировать тактику и оказывать сопротивление им, выделяя гранты зарубежным журналистам, гражданским организациям и частным компаниям».

Среди них Bellingcat или StopFake.org.

Центр создавался еще во времена администрации экс-президента США Барака Обамы для противодействия пропаганде террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в РФ).

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«Мера Портмана-Мерфи расширила его (Центра глобального взаимодействия) сферу действия, чтобы направить против пропаганды государственных объектов, включая Россию как главного антагониста», — пишет издание.

Однако новые планы все же вызывают сомнения.

«Большая неопределенность в отношении новой контрпропагандистской инициативы заключается в том, как формировать ее под управление Трампа и будет ли администрация использовать инструменты пропаганды разумно и в законных целях», — отмечает издание.

Комментарии
2
Иван Петров
А чо, старые центры пришли в негодность от наших хакеров?
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алексей берсенев
объективную журналистику-это что канал =дождь=.? это те которые называют ветеранов Великой отечеств. войны словами которые тут не пропустят. смешно
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