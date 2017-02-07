СМИ: США создают центр для информационной войны с Россией

Инициатива принадлежит сенатору-республиканцу Робу Портману и демократу Крису Мерфи. По данным издания, центр начнет работу «позже в этом году», а на реализацию проекта в течение двух лет выделено 160 миллионов долларов.

Другая двухпартийная инициатива сенаторов Джона Маккейна и Бена Кардина, касающаяся санкций против России, предполагает увеличить финансирование еще на 100 миллионов долларов, чтобы поддержать «объективную российскую журналистику».