СМИ: США создают центр для информационной войны с Россией

Инициатива принадлежит сенатору-республиканцу Робу Портману и демократу Крису Мерфи. По данным издания, центр начнет работу «позже в этом году», а на реализацию проекта в течение двух лет выделено 160 миллионов долларов.
Другая двухпартийная инициатива сенаторов Джона Маккейна и Бена Кардина, касающаяся санкций против России, предполагает увеличить финансирование еще на 100 миллионов долларов, чтобы поддержать «объективную российскую журналистику».
Планируется, что Центр «будет отслеживать иностранные пропагандистские кампании, анализировать тактику и оказывать сопротивление им, выделяя гранты зарубежным журналистам, гражданским организациям и частным компаниям».
Среди них Bellingcat или StopFake.org.
Центр создавался еще во времена администрации экс-президента США Барака Обамы для противодействия пропаганде террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в РФ).
«Мера Портмана-Мерфи расширила его (Центра глобального взаимодействия) сферу действия, чтобы направить против пропаганды государственных объектов, включая Россию как главного антагониста», — пишет издание.
Однако новые планы все же вызывают сомнения.
«Большая неопределенность в отношении новой контрпропагандистской инициативы заключается в том, как формировать ее под управление Трампа и будет ли администрация использовать инструменты пропаганды разумно и в законных целях», — отмечает издание.