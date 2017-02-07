Наговицын объяснил свое решение об отставке с поста главы Бурятии
КРАСНОЯРСК, 7 фев — РИА Новости. Вячеслав Наговицын заявил журналистам, что решение об отставке с поста главы Бурятии стало обдуманным шагом, к которому его никто не подталкивал.
КРАСНОЯРСК, 7 фев — РИА Новости. Вячеслав Наговицын заявил журналистам, что решение об отставке с поста главы Бурятии стало обдуманным шагом, к которому его никто не подталкивал.
Во вторник Наговицын, возглавлявший республику с 2007 года, объявил о принятом решении подать в отставку и не идти на третий срок.
«Это был очень обдуманный с моей стороны шаг и никто меня к этому решению не подталкивал», — сказал Наговицын.
Он пояснил, что данное решение обусловлено еще и тем, что кандидат, которого назначит президент РФ, должен успеть до начала предвыборной борьбы ознакомится с регионом и людьми, а для этого требуется время. По его мнению, все кандидаты должны быть в равных условиях. При этом отметил, что сам идти на третий срок не собирается.
Я принял для себя, на мой взгляд, единственно верное решение — не баллотироваться на третий срок… Во всем мире придерживаются этого же принципа — два срока. Должна быть ротация… Это верно. При ротации приходит новая свежая волна, она оживляет всю экономику и взаимодействие оживляет
Он отметил, что хотел бы продолжить работать на государственной должности и приносить пользу.
«Несмотря на то, что срок заканчивается в мае, заявление освободить меня от занимаемой должности написал именно сейчас, и использовать мой потенциал именно сейчас. Использовать в дальнейшем на государственной должности для того, чтобы я мог приносить пользу и стране, и республике. У меня есть здоровье, силы достаточные… У меня нет сейчас места, которое я бы мог назвать», — отметил Наговицын.
Пресс-секретарь главы республики Александр Мальцев сообщил РИА Новости, что «решение об отставке было неожиданным для всех».
В понедельник источники в правительстве республики сообщили РИА Новости, что глава региона не собирается покидать свой пост и будет баллотироваться на новый срок.
Ранее глава Пермского края Басаргин заявил, что принял решение не идти на новый губернаторский срок. По его словам, он уже обратился с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину дать новое поручение, не дожидаясь окончания его полномочий.
В понедельник газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщила о возможной близкой отставке нескольких губернаторов. По ее информации, это решение обсуждалось на прошлой неделе в управлении внутренней политики. Как сообщил источник, «под пристальным вниманием» находятся Карелия (Александр Худилайнен), Рязанская (Олег Ковалев), Свердловская (Евгений Куйвашев), Новгородская (Сергей Митин) и Ивановская (Павел Коньков) области, а также Пермский край (Виктор Басаргин) и Бурятия (Вячеслав Наговицын).