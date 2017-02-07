Наговицын объяснил свое решение об отставке с поста главы Бурятии

Во вторник Наговицын, возглавлявший республику с 2007 года, объявил о принятом решении подать в отставку и не идти на третий срок.

«Это был очень обдуманный с моей стороны шаг и никто меня к этому решению не подталкивал», — сказал Наговицын.

Он пояснил, что данное решение обусловлено еще и тем, что кандидат, которого назначит президент РФ, должен успеть до начала предвыборной борьбы ознакомится с регионом и людьми, а для этого требуется время. По его мнению, все кандидаты должны быть в равных условиях. При этом отметил, что сам идти на третий срок не собирается.