В Омске прокуратура запретила депутатам Горсовета принимать на работу родственников

Прокуратура города Омска объявила, что по её инициативе в принят новый правовой акт: теперь депутатам Омского городского совета запрещено принимать к себе на работу в качестве помощников своих близких родственников и свойственников.

Татьяна Булихова, старший помощник прокурора Омской области:

— Проверка показала, что более чем у десяти депутатов Омского городского совета помощниками являлись их близкие родственники. К примеру, единственным помощником у одного из депутатов являлся его сын. У другого данную должность занимала дочь. Помощниками ещё пяти депутатов были их супруги. Финансирование оплаты труда помощников осуществляется за счёт бюджетных средств.

Каждому депутату выделяется на оплату труда помощников по 39 тысяч рублей. Это гораздо больше средней зарплаты по Омску.

Прокуратура внесла в Горсовет представление с требованием изменить законодательство о помощниках — ввести запрет на трудоустройство родственников на эту должность. Депутаты приняли поправки к закону во втором чтении.

Сейчас нормативный акт подписан мэром и вступил в законную силу. Прокуратура обещает проверять, насколько добросовестно депутаты будут исполнять новую норму.