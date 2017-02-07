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08:18 (мск), источник: Uralpress.ru

Копейск определился с кандидатами на должность главы города

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на пост главы Копейского городского округа (Челябинская область) окончательно сформирована.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» председатель Копейского собрания депутатов Владимир Емельянов, четвертым членом конкурсной комиссии от депутатского корпуса был утвержден депутат, генеральный директор ОАО «Птицефабрика Челябинская» Александр Чернецов.

Еще один претендент на это место -, депутат, исполнительный директор НОУ Центр подготовки водителей «Вираж плюс» Евгений Гиске — взял самоотвод.

Как уже сообщало агентство, ранее в состав комиссии от копейских депутатов были включены Владимир Емельянов, Наталья Кузнецова (председатель комиссии по экономической, бюджетной и налоговой политике) и Валерий Середенин (председатель комиссии по вопросам городского хозяйства и землепользования).

Вторую половину конкурсной комиссии своим распоряжение утвердил губернатор Борис Дубровский. В комиссию от главы региона вошли депутат ЗСО Марина Поддубная, заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Алексей Фартыгин, начальник управления по внутренней политике Виталий Шиков и начальник управления госслужбы правительства Татьяна Язовских.

После формирования конкурсная комиссия проверит документы, представленные претендентами на пост главы. За предоставление ложных сведений им грозит отказ от участия в конкурсе.

Предварительное заседании конкурсной комиссии состоится первого марта. Десятого марта на заседании будут заслушаны программы всех претендентов, прошедших отбор. После собеседования будут выбраны не менее двух кандидатур для участия в конкурсе. Новый глава Копейска будет выбран 22 марта на заседании Совета депутатов.

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