Копейск определился с кандидатами на должность главы города
Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на пост главы Копейского городского округа (Челябинская область) окончательно сформирована.
Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на пост главы Копейского городского округа (Челябинская область) окончательно сформирована.
Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» председатель Копейского собрания депутатов Владимир Емельянов, четвертым членом конкурсной комиссии от депутатского корпуса был утвержден депутат, генеральный директор ОАО «Птицефабрика Челябинская» Александр Чернецов.
Еще один претендент на это место -, депутат, исполнительный директор НОУ Центр подготовки водителей «Вираж плюс» Евгений Гиске — взял самоотвод.
Как уже сообщало агентство, ранее в состав комиссии от копейских депутатов были включены Владимир Емельянов, Наталья Кузнецова (председатель комиссии по экономической, бюджетной и налоговой политике) и Валерий Середенин (председатель комиссии по вопросам городского хозяйства и землепользования).
Вторую половину конкурсной комиссии своим распоряжение утвердил губернатор Борис Дубровский. В комиссию от главы региона вошли депутат ЗСО Марина Поддубная, заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Алексей Фартыгин, начальник управления по внутренней политике Виталий Шиков и начальник управления госслужбы правительства Татьяна Язовских.
После формирования конкурсная комиссия проверит документы, представленные претендентами на пост главы. За предоставление ложных сведений им грозит отказ от участия в конкурсе.
Предварительное заседании конкурсной комиссии состоится первого марта. Десятого марта на заседании будут заслушаны программы всех претендентов, прошедших отбор. После собеседования будут выбраны не менее двух кандидатур для участия в конкурсе. Новый глава Копейска будет выбран 22 марта на заседании Совета депутатов.