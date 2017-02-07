Рыбакин назначен врио главы правительства Прикамья
ПЕРМЬ, 7 февраля, РИА ФедералПресс. Временно исполняющим обязанности председателя правительства Пермского края назначен первый зампред Владимир Рыбакин.
ПЕРМЬ, 7 февраля, РИА ФедералПресс. Временно исполняющим обязанности председателя правительства Пермского края назначен первый зампред Владимир Рыбакин.
Информацию о назначении Рыбакина подтвердили в
Новым губернатором Пермского края был назначен глава департамента экономической политики Москвы Максим Решетников. Пока неизвестно, планирует ли он сохранить схему управления регионом, когда губернатор возглавляет краевое правительство. Виктор Басаргин утвердил такой вариант в конце декабря прошлого года в рамках административной реформы.