Рыбакин назначен врио главы правительства Прикамья

Информацию о назначении Рыбакина подтвердили в пресс-службе краевого правительства. К исполнению обязанностей главы кабмина он приступает сегодня. Назначение обусловлено вчерашней отставкой губернатора Прикамья Виктора Басаргина, который совмещал должности главы региона и правительства.

Новым губернатором Пермского края был назначен глава департамента экономической политики Москвы Максим Решетников. Пока неизвестно, планирует ли он сохранить схему управления регионом, когда губернатор возглавляет краевое правительство. Виктор Басаргин утвердил такой вариант в конце декабря прошлого года в рамках административной реформы.