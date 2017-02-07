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08:19 (мск), источник: РИА Новости

Белый дом распространил список терактов, которые замалчивают СМИ

ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Белый дом распространил список терактов, которые, по его мнению, замалчивают СМИ; среди перечисленных оказались и сравнительно малоизвестные события, и нападения, которые вошли в число главных мировых новостей последних лет.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в понедельник президент Дональд Трамп обвинил СМИ в том, что те замалчивают теракты. «Доходит до того, что об этом (терактах — ред.) не сообщают, и во многих случаях весьма нечестная пресса не хочет об этом сообщать», — сказал Трамп, выступая перед военными во Флориде.

Белый дом опубликовал список из 78 терактов, произошедших с сентября 2014 по декабрь 2016 года.
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Среди них есть относительно малоизвестные случаи, такие как ранение датского гражданина в Саудовской Аравии в ноябре 2014 года или ранение в той же стране двух граждан США в январе 2015 года.

Также упоминаются теракты, которые были достаточно известны и освещались в прессе — например, убийство канадского солдата у мемориала в Оттаве в 2014 году, ликвидация потенциальных террористов на выставке карикатур в Техасе в 2015 году.

Другие теракты были в числе наиболее широко освещавшихся мировых новостей. Среди них, например, теракт в Тунисе в июне 2015 года, когда погибли 38 и были ранены 39 туристов, а также покушение на теракт в поезде во Франции в 2015 году, когда случайно оказавшиеся в поезде американские туристы-военнослужащие обезоружили террориста.

Кроме того, Белый дом включил в список замалчиваемых терактов взрыв на борту российского пассажирского самолета над Синаем в октябре 2015 года, когда погибли 224 человека, и теракты в Париже в конце 2015 года, когда погибло не менее 129 человек.

Также в список замалчиваемых попали теракты в Стамбуле в июне 2016 года, когда погибло 45 человек, и теракт в Ницце в июле 2016 года, который унес жизни 84 человек.

Белый дом не предоставил критериев, по которым отбирал теракты для списка.

Комментарии
7
Иван Петров
Вот образец, недостойный подражания, истинной демократии и открытости западных СМИ.
Да, и, кстати, главная фраза заметки - последняя.
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А Б
Вот образец, достойный подражания. Особенно важно то, что Белый дом включил в список замалчиваемых терактов взрыв на борту российского пассажирского самолета над Синаем в октябре 2015 года, когда погибли 224 человека. Многие, надо полагать, хорошо помнят, что официальные органы РФ до последнего пытались отвергать версию взрыва на борту самолёта, но под давлением объективных результатов расследования всё же признали то, что это был теракт. Однако действия Белого дома выглядели бы гораздо убедительнее, если бы были предоставлены критерии, по которым осуществлялся отбор терактов для списка.
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Хан Югры
Главные теракты о которых замалчивают западные СМИ - это войны на Ближнем Востоке и Юго- Востоке Украины. Почему замалчивают? Потому что эти теракты совершали и совершают террористы на 99% спонсируемые США и на 1% ЕС.
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