Белый дом распространил список терактов, которые замалчивают СМИ

Ранее в понедельник президент Дональд Трамп обвинил СМИ в том, что те замалчивают теракты. «Доходит до того, что об этом (терактах — ред.) не сообщают, и во многих случаях весьма нечестная пресса не хочет об этом сообщать», — сказал Трамп, выступая перед военными во Флориде.

Среди них есть относительно малоизвестные случаи, такие как ранение датского гражданина в Саудовской Аравии в ноябре 2014 года или ранение в той же стране двух граждан США в январе 2015 года.

Также упоминаются теракты, которые были достаточно известны и освещались в прессе — например, убийство канадского солдата у мемориала в Оттаве в 2014 году, ликвидация потенциальных террористов на выставке карикатур в Техасе в 2015 году.