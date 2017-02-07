Секретарь Иркутского отделения «ЕР» Сергей Брилка принял участие в Региональной неделе

Секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Брилка принял участие в работе Региональной недели. Он побывал в Качугском районе, где совместно с председателем комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым провел ряд встреч. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе «ЕР».

В рамках первой в 2017 году Региональной недели депутаты фракции «Единой России» в Госдуме РФ провели встречи с партийными активами, представителями общественности, особое внимание уделив работе с избирателями в общественных приемных председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.

Лидер иркутских единороссов Сергей Брилка отметил активную работу депутатов Госдумы на территории Иркутской области.

«Депутаты Госдумы активно работали на своих округах. Такие поездки позволяют наладить “обратную связь” с избирателями, оперативно решать существующие проблемы. Считаю, Региональная неделя, которая впервые появилась в этом созыве, эффективное, нужное мероприятие», — сказал Сергей Брилка.

С 30 января по 5 февраля во время поездок в районы в рамках Региональной недели, депутаты от Иркутской области в Государственной думе побывали в сельских домах культуры, которые могут стать участниками нового партпроекта «Единой «России», который стартовал на федеральном уровне.

В рамках «Региональной недели» депутат Государственной Думы Алексей Красноштанов посетил Дома культуры в Аларском и Боханском районах, которые вошли в партпроект «Местный дом культуры». По словам депутата, Информационно-культурный центр села Могоенок Аларского района планирует направить субсидию на приобретение новых кресел в актовый зал центра. Побывал Алексей Красноштанов и в Центре досуга для детей и молодежи «Колос» Боханского района. В нем выделенные средства помогут обеспечить залы оборудованием и концертной сценой для проведения мероприятий. Спикер также провел прием граждан в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. К депутату граждане обращались по вопросам трудоустройства выпускников вузов, по поводу работы общественного транспорта в вечернее время. Жительница Ленинского округа, участница творческого коллектива «Грация» попросила депутата оказать содействие в приобретении костюмов для выступлений. Алексей Красноштанов распорядился поддержать этот творческий коллектив. Обращения приняты в работу и взяты на депутатский контроль.

Депутат фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Николай Николаев побывал в Чиканском культурно-информационном центре «Успех» Жигаловского района, который также получит субсидию. В Иркутской региональной общественной приемной Николай Николаев провел прием граждан, в ходе которого принял 12 обращений, в том числе коллективных.

Депутат фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Сергей Тен принимал граждан в Шелеховском районе и в Региональной Общественной приемной лидера партии. В Иркутске одной из самых актуальных тем по-прежнему остается жилищная — ей была посвящена половина вопросов. В частности, жильцы дома № 281 по улице Лермонтова в Иркутске жалуются на аварийное состояние их дома и просят помочь провести капремонт вне очереди. Жительница новостройки на улице Байкальской вследствие юридической неграмотности была обманута недобросовестным продавцом. Из-за этого сейчас ей приходится проживать совместно с сыном. Женщина просит содействия в возврате хотя бы части денег. Сергей Тен отметил, что в каждом случае необходимо детально разбираться, чтобы принять взвешенное решение.

Депутат Государственной Думы Андрей Чернышев посетил Дом культуры села Бирит Балаганского района. Дом культуры также включен в перечень объектов Иркутской области, которые получат субсидии из федерального бюджета на улучшение материально-технической базы. На встрече с жителями Балаганского района, на которых обсуждались в том числе проблемы вопросы развития сельского хозяйства и поддержки начинающих фермеров. Депутат Госдумы сообщил, что в настоящее время ведется разработка комплекса мер и механизмов поддержки экспорта сельскохозяйственной продукции.

«В госпрограмме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013−2020 годы предусмотрено направление “Поддержка малых форм хозяйствования”. В числе мероприятий — грантовая поддержка развития материально-технической базы сельхозпотребкооперативов. В 2016 году на эти цели было выделено 900 млн рублей. Поддержку получили 150 кооперативов», — отметил Андрей Чернышев.

Также принято решение увеличить сумму гранта по программе «Начинающий фермер» по молочному и мясному направлению с 1,5 до 3 млн рублей, а по программе «Семейная животноводческая ферма» — с 20,5 до 31 млн рублей. Андрей Чернышев также поддержал проект по созданию социально-игровых комнат в сельских поселениях Братского района. Проект направлен на организацию работы с детьми из неблагополучных семей в возрасте от 5 до 14 лет. Также, на базе социальных комнат, специалисты соцзащиты будут проводить консультации для родителей. При поддержке депутата такие комнаты в скором времени появятся в 10 муниципальных образованиях Братского района, в их числе поселки Добчур, Тарма, Шумилово. Депутат Госдумы сообщил, что в 2017 году будет продолжена практика подписания соглашений о социальном партнерстве.

Региональная неделя завершила работу 5 февраля. Решения по всем поступившим обращениям находятся на контроле депутатов Госдумы.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Тен: В организации подъездов к дачам и садоводствам многое зависит от муниципальной власти.