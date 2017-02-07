Секретарь Иркутского отделения «ЕР» Сергей Брилка принял участие в Региональной неделе
Он побывал в Качугском районе.
Он побывал в Качугском районе.
Секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Брилка принял участие в работе Региональной недели. Он побывал в Качугском районе, где совместно с председателем комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым провел ряд встреч. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
В рамках первой в 2017 году Региональной недели депутаты фракции «Единой России» в Госдуме РФ провели встречи с партийными активами, представителями общественности, особое внимание уделив работе с избирателями в общественных приемных председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.
Лидер иркутских единороссов Сергей Брилка отметил активную работу депутатов Госдумы на территории Иркутской области.
«Депутаты Госдумы активно работали на своих округах. Такие поездки позволяют наладить “обратную связь” с избирателями, оперативно решать существующие проблемы. Считаю, Региональная неделя, которая впервые появилась в этом созыве, эффективное, нужное мероприятие», — сказал Сергей Брилка.
С 30 января по 5 февраля во время поездок в районы в рамках Региональной недели, депутаты от Иркутской области в Государственной думе побывали в сельских домах культуры, которые могут стать участниками нового партпроекта «Единой «России», который стартовал на федеральном уровне.
В рамках «Региональной недели» депутат Государственной Думы Алексей Красноштанов посетил Дома культуры в Аларском и Боханском районах, которые вошли в партпроект «Местный дом культуры». По словам депутата,
Депутат фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Николай Николаев побывал в Чиканском
Депутат фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Сергей Тен принимал граждан в Шелеховском районе и в Региональной Общественной приемной лидера партии. В Иркутске одной из самых актуальных тем
Депутат Государственной Думы Андрей Чернышев посетил Дом культуры села Бирит Балаганского района. Дом культуры также включен в перечень объектов Иркутской области, которые получат субсидии из федерального бюджета на улучшение
«В госпрограмме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013−2020 годы предусмотрено направление “Поддержка малых форм хозяйствования”. В числе мероприятий — грантовая поддержка развития
Также принято решение увеличить сумму гранта по программе «Начинающий фермер» по молочному и мясному направлению с 1,5 до 3 млн рублей, а по программе «Семейная животноводческая ферма» — с 20,5 до 31 млн рублей. Андрей Чернышев также поддержал проект по созданию
Региональная неделя завершила работу 5 февраля. Решения по всем поступившим обращениям находятся на контроле депутатов Госдумы.
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:
Тен: В организации подъездов к дачам и садоводствам многое зависит от муниципальной власти.