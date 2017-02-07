Приморские депутаты заступились за малый бизнес

Владивосток, 7 февраля, PrimaMedia.

Проект закона «О внесении изменений в закон Приморского края «О порядке переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в многоквартирных жилых домах на территории Приморского края» рекомендовали к принятию члены комитета Законодательного собрания Приморского края по экономической политике и собственности на своем очередном заседании, состоявшемся сегодня, 7 февраля. В случае принятия предложенных комитетом поправок на очередном заседании ЗС ПК юридические лица, среди которых немало представителей малого бизнеса, смогут на законных основаниях обращаться в МФЦ в качестве заявителя по поводу получения разрешения на переустройство и перепланировку нежилых помещений в многоквартирных жилых домах на территории Приморья, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Как пояснил коллегам депутат Джони Авдои, который выдвинул законопроект в качестве законодательной инициативы, принятие поправок позволит устранить противоречия в законодательстве и уравнять в всех приморцев, с той или иной целью претендующих на законном основании на внутреннюю перепланировку помещений.

По предложению депутата, в документ вносятся следующие изменения: часть 1 статьи 1 дополняется пунктом 4 следующего содержания: «заявитель — гражданин или юридическое лицо, принявший (ее) решение о переустройстве и (или) перепланировке нежилого помещения.»; в части 8 статьи 6 слово «гражданином» заменить словом «заявителем»; в части 3 статьи 7 слово «гражданином» заменить словом «заявителем».

— Ранее при подаче документов на получение разрешения на перепланировку в МФЦ юридические лица получали отказ, ввиду того что в законе использовалась формулировка «гражданин». После принятия предложенных поправок права юридических лиц в данном вопросе ущемляться не будут, — сказал Джони Авдои после заседания корр. ИА PrimaMedia. — Учитывая, что, как правило, такими юридическими лицами являются субъекты малого бизнеса, данными поправками мы облегчаем жизнь, прежде всего, им.

Напомним, 12 вопросов должны были рассмотреть на очередном заседании депутаты, входящие в состав комитета Законодательного собрания Приморского края по экономической политике. По просьбе администрации Приморского края, рассмотрение одного из вопросов (информация «О ходе реализации Закона Приморского края «О промышленной политике в Приморском крае») было перенесено на более поздний срок.