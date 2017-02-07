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08:36 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Рада в ходе новой сессии займется вопросами языка, обороны и пенсий

Приоритетными в ходе предстоящей сессии парламента будут вопросы поддержки обороноспособности Украины. По словам представителя президента в Раде Артура Герасимова, поддержка армии должна быть постоянно в центре внимания парламента.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Очередная, шестая сессия Верховной Рады восьмого созыва начнет свою работу во вторник. В повестке дня может появится законопроект об исключительном использовании украинского языка почти во всех сферах жизни, уже вызвавший бурю споров и взаимных обвинений.

На рассмотрение депутатов также могут быть вынесены проекты пенсионной и земельной реформы, необходимые для продолжения сотрудничества с МВФ.

При этом принятия на этой сессии закона о выборах в Донбассе и конституционных изменений в отношении особого статуса региона не ожидается в связи с обострением ситуации в районе Авдеевки.

Оппозиция в Раде также намекнула, что намерена поднять вопрос об отставке правительства, иммунитет которого истекает в апреле. Согласно календарному плану, очередная сессия продлится до 21 июля 2017 года.

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Законопроект «О государственном языке», который серьезно укрепляет статус украинского языка в стране, был внесен в парламент в период «депутатских каникул». Его авторами стали 33 депутата из разных фракций. Документом предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления, в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. Кроме того, предлагается, что украинский язык должен использоваться на всех культурно-массовых мероприятиях, в сфере обслуживания, а также стать языком СМИ и книгопечатания. Документом предусматривается отмена закона «Об основах государственной языковой политики», принятого в 2012 году.

Эта инициатива вызвала большой резонанс. Часть депутатов, в том числе из провластных партий, раскритиковали документ, отмечая, что в условиях конфликта на востоке страны поднимать языковые вопросы сейчас как минимум неуместно.

В Раде также могут рассмотреть проект закона о введении уголовной ответственности за отрицание факта Голодомора 1932−1933 годов и правомерности борьбы за независимость Украины, в том числе запрещенной в России Организацией украинских националистов (ОУН).

Ожидается, что по инициативе Института национальной памяти Украины в парламент внесут законопроект, который предлагает отменить празднование 1 мая и 8 марта на государственном уровне, а дату Дня Победы перенести по европейскому образцу с 9 на 8 мая.

Приоритетными в ходе предстоящей сессии парламента будут вопросы поддержки обороноспособности Украины. По словам представителя президента в Раде Артура Герасимова, поддержка армии должна быть постоянно в центре внимания парламента.

«Кроме этого, в центре внимания должна находиться судебная реформа… а также поддержка экономического роста страны», — добавил Герасимов.

На этой сессии Рада попытается дать старт согласованной с МВФ новой пенсионной реформе. Она направлена на достижение бездефицитности Пенсионного фонда к 2024 году. При этом в Киеве рассчитывают достичь этой цели, не повышая в очередной раз пенсионный возраст. В 2011 году власти приняли решение о повышении возраста выхода на пенсию для женщин с 55 до 60 лет, которое действует и сегодня.

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко в понедельник обратился к президенту Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману с требованием публично обсудить условия меморандума с Международным валютным фондом (МВФ). По его данным, в документе есть требование вновь повысить пенсионный возраст.

«Я обращаюсь с требованием к президенту Украины, премьер-министру встретиться с лидерами фракций и публично обсудить условия меморандума, который они собираются подписать с МВФ. Так как потом для выполнения этого драконовского меморандума будут внесены в парламент законопроекты, под которые коррупционными методами будут собирать голоса», — сказал Ляшко в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций. Депутат также отметил необходимость проведения референдума относительно повышения пенсионного возраста и разрешения продажи сельскохозяйственных земель.

Глава минфина Александр Данилюк позже заверил, что в обновленном меморандуме с МВФ нет требований о повышении пенсионного возраста. Он сообщил, что на данный момент Украина ведет переговоры с МВФ и Всемирным банком по «модели пенсионной реформы, которая не будет предусматривать повышения пенсионного возраста».

Раде также предстоит решить дискуссионный вопрос о снятии Украиной запрета на экспорт древесины, чтобы разморозить предоставление Киеву помощи в размере 600 миллионов евро. Ряд фракций в парламенте выступают против отмены моратория. Временный запрет на вывоз за границу древесины был введен не только для предотвращения его бесконтрольного вывоза, но и для поддержки украинской деревообрабатывающей промышленности.

На фоне наметившегося кризиса из-за тарифов на коммунальные услуги, оппозиция в Раде может поднять вопрос об отставке правительства и проведении досрочных парламентских выборов. «Иммунитет» у кабмина Гройсмана истекает в апреле.

«Я считаю, пришло время рассмотреть это (вопрос тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения — ред.) на отдельном непубличном совещании, и мне кажется, что уже пора ставить вопрос об отставке правительства Гройсмана. Это коррупция и это абсолютная некомпетентность управления государством», — заявила в понедельник лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

Она также заявила о намерении обратиться с официальным запросом к спикеру парламента с требованием обнародовать поименный состав правящей коалиции, так как оппозиция сомневается в дееспособности большинства. Де-юре коалиция существует, однако де-факто у нее зачастую нет необходимых 226 голосов для принятия даже наименее спорных законов.

В партии Порошенко эти обвинения отвергли и заявили, что коалиция в Верховной Раде прочная и расшатать ее не удастся. Не смотря на низкий уровень поддержки парламента среди населения, право роспуска Рады — прерогатива президента. Порошенко неоднократно заявлял, что не допустит дестабилизации в стране и досрочных выборов.

Парламент текущего созыва был избран на внеочередных выборах 26 октября 2014 года, срок его полномочий истекает в 2019 году.

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