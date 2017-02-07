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10:26 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Депутаты ЗС раскритиковали работу «Дирекции Нижнего Приангарья»

Чиновникам учреждения не намерены повышать зарплату.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Депутаты Законодательного собрания Красноярского края остались недовольны работой «Дирекции по комплексному развитию Нижнего Приангарья». Парламентариев не устраивает качество выполнения работ, ответственность по которым возложена на учреждение. Вопрос обсуждался на заседании комитета по государственному устройству.

Перед депутатами выступил министр экономического развития Михаил Васильев, который предложил пересмотреть зарплаты чиновников «Дирекции Нижнего Приангарья». Ранее доход руководителей ведомства складывался исходя из объема работ по реализации инвестиционных проектов. На текущий момент большинство объектов уже работают, а учреждение занимается их передачей в государственную собственность.

Поскольку необходимый объем работ был выполнен, руководители лишились половины своей зарплаты — с 1 января уровень ежемесячного дохода снизился до 37 тыс. рублей. Васильев предложил принять поправки в закон «О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений», чтобы сохранить прежний уровень зарплаты.

Однако инициатива чиновников не устроила депутатов. По словам парламентариев, ранее дирекцию уже критиковали за прием невыполненных работ, проблемы с документами и резонансные уголовные дела.

«Мы помним, как все это создавалось, какие слова звучали с высоких трибун. Теперь в рамках отдельного учреждения происходит несогласованная замена целей, с таким подходом край получит “вечную” дирекцию с вечными сроками передачи», — заявил вице-спикер ЗС Алексей Клешко.

В итоге обсуждения депутаты отказались вносить законопроект на сессию. Документ направлен в правительство на доработку.

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