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11:55 (мск), источник: "Российская газета"

Зенитчики ВВО провели электронные пуски ракет

В Хабаровском крае завершились тактические учения зенитно-ракетных подразделений воинской части объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ВВО Александра Гордеева.

Источник: РИА "Новости"

Расчеты зенитно-ракетных систем С-300 совершили марш к месту проведения условных пусков ракет, во время которого подразделения боевого охранения отразили нападение условного врага.

— По прибытию в заданный район расчеты выполнили развертывание пусковых установок, поиск, опознавание, сопровождение и уничтожение воздушных целей, имитирующих авиационный налет условного противника, совершив электронные пуски ракет, — цитирует агентство Гордеева.

Кроме того, военнослужащие «впервые отработали практику применения своих навыков в динамике боя и при совершении маршей».

В общей сложности в учениях были задействованы около 200 человек и 30 единиц техники.

Справка «РГ».

Военные называют «электронными» условные пуски ракет: когда сделаны все расчеты, определена цель, но финальную кнопку не нажимают.

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