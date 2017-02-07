Зенитчики ВВО провели электронные пуски ракет
В Хабаровском крае завершились тактические учения
В Хабаровском крае завершились тактические учения
Расчеты
— По прибытию в заданный район расчеты выполнили развертывание пусковых установок, поиск, опознавание, сопровождение и уничтожение воздушных целей, имитирующих авиационный налет условного противника, совершив электронные пуски ракет, — цитирует агентство Гордеева.
Кроме того, военнослужащие «впервые отработали практику применения своих навыков в динамике боя и при совершении маршей».
В общей сложности в учениях были задействованы около 200 человек и 30 единиц техники.
Справка «РГ».
Военные называют «электронными» условные пуски ракет: когда сделаны все расчеты, определена цель, но финальную кнопку не нажимают.