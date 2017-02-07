Коммунист Федин обвинил полицейских в классовом подходе к депутатам

Основным, однако, оказался не сам отчет, а частные вопросы парламентариев.

Так, депутат от фракции КПРФ Иван Федин решил рассказать об инциденте, который случился с его помощником — Дроздовичем, который также является депутатом горсовета Москаленок. По словам Федина, дорожный инцидент произошел зимой 2016 года на улице Щербанева, однако суть его осталась туманна. Ясно одно — сотрудники ДПС решили составить административный протокол на Дроздовича, который в этот момент ехал к своему начальнику на встречу с избирателями.

«Он позвонил — говорит: “Я опаздываю”. Были на встрече я, депутат Архипов, и мы обратились в дежурную часть, попросив отпустить депутата, ведь он едет на встречу с избирателями. Сотрудники полиции, несмотря на это, составили протокол, объясняя эти действия тем, что якобы удостоверений депутатов таких не бывает. А депутат Дроздович — он депутат от Москаленского городского поселения, у него нет мелованной бумаги на удостоверении, нет ламинации, нет золотого тиснения на корочке. И сотрудники полиции говорят: “Таких депутатов не бывает, на машинах “Тойота” депутаты не ездят”. Здесь прослеживается классовый подход, имущественный подход», — с обидой поведал депутат Федин.

На основе этой истории Федин обвинил в ошибках начальника городского УМВД и его подчиненных и отчет о деятельности ведомства призвал не принимать. Однако это не послужило руководством к действию для остальных присутствующих членов комитета, и доклад о работе в итоге приняли к сведению.