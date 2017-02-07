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09:05 (мск), источник: NewsKo

Реконструкцией здания Пермской художественной галереи займётся ООО СК «Строй Групп»

В понедельник, 6 февраля, были подведены итоги конкурса по реконструкции здания Пермской государственной художественной галереи.

Победителем признано ООО СК «Строй Групп». Как сообщается на сайте госзакупок, на аукцион по реконструкции здания галереи поступила одна заявка, поэтому конкурс признан несостоявшимся. Однако заявка «Строй Групп» была признана конкурсной комиссией соответствующей всем требованиям закона, поэтому с этой компанией планируется заключить контракт.

Напомним, максимальная стоимость контракта составила 810 млн 656 тыс. 770 руб. Конкурс на реконструкцию галереи в конце прошлого года был объявлен повторно, так как вторые части заявок двух компаний, допущенных к участию в первом аукционе: АО «Строительная компания ФЛАН-М» и ООО Строительная компания «Строй Групп» — не соответствовали ч. 13 ст. 69 № 44-ФЗ.

После реконструкции художественная галерея откроется по новому адресу: ул. Окулова, 4.

Работы должны быть выполнены за 700 дней. Новое здание галереи будет шестиэтажным с подвальным этажом. Площадь застройки составит 2 тыс. 567 м. Площадь выставочных залов — 4 тыс. 28 м. Высота потолков — не менее 3,3 м.

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