Власти Самары обсудили вопрос борьбы с незаконным оборотом алкоголя

В Самаре будут созданы рабочие группы по выявлению и предотвращению незаконного оборота алкоголя, сообщает администрация областного центра.

На совещании в городской администрации заместитель руководителя департамента потребительского рынка и услуг Владимир Петров доложил о комплексе мероприятий, направленных на предотвращение фактов нелегального оборота алкогольной продукции. Одним из них является обязательное подключение хозяйствующих субъектов к единой государственной автоматизированной информационной системе, которая позволяет по акцизу отследить прохождение алкогольной и спиртосодержащей продукции от момента её производства до реализации в любой точке страны.

В Самаре на настоящий момент к системе ЕГАИС подключено 98% предприятий. По словам Владимира Петрова, в настоящее время принимаются меры по подключению остальных.

По поручению Олега Фурсова до 15 февраля в каждом районе города будут созданы специальные межведомственные группы, которые будут заниматься выявлением и предотвращением нелегального оборота алкогольной продукции на территории Самары.

«В состав групп должны войти представители районных администраций, депутаты, члены общественных советов и ТОСов, жители города. Необходимо пресекать факты реализации нелегальной продукции. Это позволит нам увеличить объем средств, поступающих в бюджет от акцизных сборов» — сказал Олег Фурсов.