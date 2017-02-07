ВСУ проводят испытания украинского беспилотника «Лелека-100»
На аэродроме близ Чернигова военные проводят испытания отечественного беспилотника «Лелека-100».
На аэродроме близ Чернигова военные проводят испытания отечественного беспилотника «Лелека-100».
Об этом сообщили в
В отличие от предыдущих разработок, авиационный комплекс «Лелека-100» еще малоизвестный и требует тщательного изучения. Однако он имеет более современное авиационное и радиоэлектронное оборудование, выполняет задания по аэроразведке на больших расстояниях и является более бесшумным и неуловимым для радаров.
Также провели испытание другого БПЛА — «Фурии». Тренировочные полеты беспилотника прошли в сложных погодных условиях при низкой температуре. Комплекс А1-С «Фурия» уже прошел «боевое крещение» в районе военных действий и имеет положительные характеристики.