ВСУ проводят испытания украинского беспилотника «Лелека-100»

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

В отличие от предыдущих разработок, авиационный комплекс «Лелека-100» еще малоизвестный и требует тщательного изучения. Однако он имеет более современное авиационное и радиоэлектронное оборудование, выполняет задания по аэроразведке на больших расстояниях и является более бесшумным и неуловимым для радаров.

Также провели испытание другого БПЛА — «Фурии». Тренировочные полеты беспилотника прошли в сложных погодных условиях при низкой температуре. Комплекс А1-С «Фурия» уже прошел «боевое крещение» в районе военных действий и имеет положительные характеристики.