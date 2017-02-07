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10:03 (мск), источник: Telegraf.com.ua

ЕС планирует усилить поддержку Украины

Борьба с коррупцией в Украине для ЕС является ключевым элементом сотрудничества.

Источник: Telegraf.com.ua

Представитель ЕС по внешним делам и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз планирует усиливать поддержку Украины разными путями. Об этом она заявила после завершения заседания Совета министров иностранных дел ЕС 6 февраля, передает «Радио Свобода».

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«ЕС желает сопровождать и даже больше поддерживать наших коллег в “нормандском формате” и работу ОБСЕ на местах. Мы об этом говорили с представителями Австрии, которая председательствует в ОБСЕ», — отметила Могерини.

«ЕС будет продолжать помощь Украине, особенно в усилиях, которые прилагают президент, премьер-министр и правительство для реформирования страны в смысле социальных и экономических мероприятий и антикоррупции», — отметила она.

Могерини добавила, что особое внимание в ЕС будут уделять оказанию со стороны государства населению услуг, призванных улучшить условия жизни украинцев.

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