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09:49 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Amnesty International сообщила о массовых казнях в тюрьме под Дамаском

Международная организация Amnesty International опубликовала доклад о казнях и пытках на территории военной тюрьмы «Сайедная» в Сирии. По информации организации, с 2011 по 2015 год там были повешены около 13 тыс. человек.

Источник: AFP 2016

В докладе указано, что казнили в основном гражданских лиц, предположительно, выступавших против правительства. По данным Amnesty International, задержанных вешали по ночам группами до 50 человек в обстановке полной секретности.

Расследование проводилось в течение года с декабря 2015 по декабрь 2016 года. Правозащитники взяли 84 интервью у очевидцев казней. Сотрудникам Amnesty International удалось поговорить с бывшими охранниками, заключенными, судьями и адвокатами, а также сирийскими и международными экспертами по вопросу содержания под стражей в Сирии. По информации организации, есть все основания полагать, что казни продолжаются до сих пор.

Amnesty International призвала власти Сирии прекратить совершать подобные преступления в тюрьмах страны. Правозащитники также обратились к России, Ирану и Совету Безопасности ООН, чтобы союзники сирийского правительства и международное сообщество потребовали прекратить внесудебные казни и пытки.

Комментарии
18
А Б
Данная информация ещё раз подтверждает тот факт, что мировое сообщество имело основания требовать отставки президента Сирии Асада, который под прикрытием военных действий против исламистов ИГИЛа фактически казнил своих противников. А поскольку на свою армию полностью полагаться было нельзя, да и возможности её с технической точки зрения ограничены, он пригласил на помощь ВС РФ. Вот в такой хорошей компании РФ и оказалась, поддерживая палача Асада.
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Марк К*****
Всегда нравилось когда кто то пишет, о секретности каких то объектов или каких то мероприятиях и при этом в подробностях об этом рассказывают... тоесть уже априори ни кто перепроверить не сможет и воспримет тоновость как факт.
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Сергей Саморуков
Садам просто душка . За такого стоит биться и держаться .
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