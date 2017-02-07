Amnesty International сообщила о массовых казнях в тюрьме под Дамаском

В докладе указано, что казнили в основном гражданских лиц, предположительно, выступавших против правительства. По данным Amnesty International, задержанных вешали по ночам группами до 50 человек в обстановке полной секретности.

Расследование проводилось в течение года с декабря 2015 по декабрь 2016 года. Правозащитники взяли 84 интервью у очевидцев казней. Сотрудникам Amnesty International удалось поговорить с бывшими охранниками, заключенными, судьями и адвокатами, а также сирийскими и международными экспертами по вопросу содержания под стражей в Сирии. По информации организации, есть все основания полагать, что казни продолжаются до сих пор.

Amnesty International призвала власти Сирии прекратить совершать подобные преступления в тюрьмах страны. Правозащитники также обратились к России, Ирану и Совету Безопасности ООН, чтобы союзники сирийского правительства и международное сообщество потребовали прекратить внесудебные казни и пытки.