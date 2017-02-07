Флагман флота вышел пострелять из Владивостока
Флагман Тихоокеанского флота, гвардейский ракетный крейсер «Варяг» вышел в море для проведения ракетных и артиллерийских стрельб по воздушным и береговым целям. Об этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на
Флагман Тихоокеанского флота, гвардейский ракетный крейсер «Варяг» вышел в море для проведения ракетных и артиллерийских стрельб по воздушным и береговым целям. Об этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на
В ходе отработки элементов второй курсовой задачи (К-2) в морских полигонах боевой подготовки флота экипаж крейсера «Варяг» выполнит комплекс
После выполнения огневых задач экипаж «Варяга» во взаимодействии с вертолётом Ка-27 морской авиации флота отработает вопросы противолодочной обороны, проведет ряд корабельных учений — по радиоэлектронной борьбе, РХБ защите, борьбе за живучесть и другие.
Курсовая задача (К-2) это подготовка корабля к использованию по предназначению, то есть организация боевого применения корабля, использования его вооружения. В ее рамках оценивается степень готовности экипажа и материальной части каждого корабля, катера, выполнять в море задачи по предназначению, а также вести одиночный бой в различной