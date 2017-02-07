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10:01 (мск), источник: ДЕЙТА

Флагман флота вышел пострелять из Владивостока

Флагман Тихоокеанского флота, гвардейский ракетный крейсер «Варяг» вышел в море для проведения ракетных и артиллерийских стрельб по воздушным и береговым целям. Об этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на пресс-службу флота.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

В ходе отработки элементов второй курсовой задачи (К-2) в морских полигонах боевой подготовки флота экипаж крейсера «Варяг» выполнит комплекс зенитно-ракетных и артиллерийских стрельб. Во время выполнения боевых упражнений экипаж отработает задачи по отражению удара средств воздушного нападения условного противника с использованием зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов корабля. Кроме того, будут проведены артиллерийские стрельбы по береговым мишеням и буксируемому морскому щиту, имитирующим огневые точки и надводный корабль условного противника. Стрельбы будут проводиться на различных дальностях в условиях сложной помеховой обстановки.

После выполнения огневых задач экипаж «Варяга» во взаимодействии с вертолётом Ка-27 морской авиации флота отработает вопросы противолодочной обороны, проведет ряд корабельных учений — по радиоэлектронной борьбе, РХБ защите, борьбе за живучесть и другие.

Курсовая задача (К-2) это подготовка корабля к использованию по предназначению, то есть организация боевого применения корабля, использования его вооружения. В ее рамках оценивается степень готовности экипажа и материальной части каждого корабля, катера, выполнять в море задачи по предназначению, а также вести одиночный бой в различной оперативно-тактической обстановке.

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